印度F4憑「嘟噜嘟噜大大大」紅遍全球　現卻因移民欺詐案被判入獄

早在2000年網絡開始發達的年代， 一首來自印度的流行曲因為極其洗腦的旋律「嘟嚕嘟嚕大大大」以及一人分飾四角的有趣MV，而於中港台等地迅速流行起來。當年還有大量網民替這首歌後期key上各種「空耳」字幕，網民之間還稱他為「印度F4」，算是80，90後網民的集體回憶。



「嘟嚕嘟嚕大大大」、「印度F4」曾經紅遍網路。（網上圖片）

其實這首「嘟嚕嘟嚕大大大」原名叫做《Tunak Tunak Tun》，是由印度歌王Daler Mehndi（達雷爾·馬哈帝）創作共演唱，而在「嘟嚕嘟嚕大大大」之前，他還發行過《Dar Di Rab Rab》、《Ho Jayegi Bale Bale》幾首歌曲，成績超乎理想地好，還於1996年獲得Channel V的最佳流行男歌手，成為了印度國內最知名歌手。

「嘟嚕嘟嚕大大大」原名叫做《Tunak Tunak Tun》，由Daler Mehndi（達雷爾·馬哈帝）主唱。（YouTube截圖）

當年發布了幾首爆紅的歌曲後，有印度傳媒指他「只是因為音樂錄影帶中的美女才紅的」，一氣之外他就花費了大量資金，一人分飾四角在MV大跳印度舞，並製作了神曲《Tunak Tunak Tun》。Daler Mehndi（達雷爾·馬哈帝）還是首位印度使用綠幕技術拍攝MV的歌手，十分之前衛。後來「嘟嚕嘟嚕大大大」《Tunak Tunak Tun》就紅遍了整個網絡，又因為遊戲魔獸世界中角色採用了Daler Mehndi（達雷爾·馬哈帝）的舞步，這首歌曲就在美國網民以及整個網絡世界上流傳起來。2017年亦曾替印度電影《我和我的冠軍女兒》唱主題曲。

印度F4憑「嘟嚕嘟嚕大大大」因移民欺詐案被判入獄。（網上圖片）

近日有新聞報道，「嘟嚕嘟嚕大大大」（《Tunak Tunak Tun》）的歌手「印度F4」Daler Mehndi（達雷爾·馬哈帝）因為移民欺詐案被判入獄。案情指，在2003年有一名村民Bakshish Singh 聲稱馬哈帝和其他被告收取130 萬盧比「通行費」之後，可以將他安放在出國表演團中，再偷渡到加拿大或美國，可是馬哈帝收了錢後卻不做事。經歷了差不多20年間，相繼有35人出面控告表示遭遇到相同情況，印度警方才重新翻出案件調查，並在一次突擊搜查中，於馬哈帝的辦公室搜出「通行費」的紀錄，最終馬哈帝於2022年7月中被捕入獄，並被當地法院駁回了他對 2003年登記的移民欺詐案判處他兩年監禁的上訴。