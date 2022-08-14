劉嘉玲關之琳世紀大和解曬閨密情黐到實　曾關係決裂5年互相寸爆

劉嘉玲與關之琳的姊妹情長達20多年，可惜有傳自2015年爆出嘉玲獨自與關之琳的台灣富商前夫陳泰銘一起行山後，令關之琳公開表示不滿，更直指：「佢哋有無諗過別人嘅感受？」而當時好姊妹嘉玲聽到消息後亦毫不客氣地表示：「我都唔知道佢結婚離婚，唔係best friend啦！」從此兩人關係決裂，昔日閨密漸行漸遠，形同陌路。

2016年，她們曾前後腳出席毛玉萍兒子婚宴，關之琳被問到與嘉玲同場可會尷尬，即寸爆表示︰「應該佢會尷尬啲。」直至在2020年，嘉玲與關之琳一同出席公開活動，嘉玲竟於IG大方曬出與關之琳的合照，又在限時動態Post了關之琳的個人照，並tag了對方，上演了一場世紀大和解。

劉嘉玲和關之琳一張照片宣告破冰！（IG/@carinalau1208）

嘉玲與關之琳的好友丁子高昨日於IG post了他與一班好友補祝他43歲生日的靚相，相中可見兩人都有出席，另外還有上山詩鈉、顧紀筠、李丞責劉倩婷夫婦等。大合照時，嘉玲更是一隻手捉實關之琳手臂，另一隻手則搭住對方膊頭，兩人身貼身十足糖黐豆一樣，閨密之情不言而喻。其實在上月25日，她們亦約了曾志偉、余安安與上山詩鈉等好友飯聚，見面頻密。

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點撃下圖重溫二人恩怨情仇