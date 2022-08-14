非常律師禹英禑｜韓政府承諾助21條海豚回大海　觀眾讚有正面影響

由朴恩斌、姜泰伍和姜其永主演的《非常律師禹英禑》雖然收視稍有下滑，但仍無影響話題度。除了一眾演員外，相信觀眾不會質疑劇中出現的鯨魚和海豚同樣搶鏡，保護海洋動物的議題亦再一次引起關注。



根據韓國傳媒報道，韓國海洋水產部長官趙承煥（音譯）在報告中承諾，將把現正在水族館的21條海豚全部送回大海。有指韓國現在有16條來自日本的海豚，以及5條來自俄羅斯的白鯨，分別飼養在樂天世界水族館和巨濟海洋世界等。報告中提到，水產部將於明年下半年把兩條白鯨送到加拿大的海洋休息區，以便重新熟悉冰冷的海域，而韓國政府也將興建海洋休息區，逐步把海豚送回大海。

鯨魚是「禹英禑」的好友，在劇中有首重要的戲份。（劇照）

「禹英禑」曾在《非常律師禹英禑》第4集中講過，水族館是鯨魚們的監獄，它們無法自由在寬闊的大海生活外，一生只吃冰鮮魚類，甚至被迫進行表演娛樂人類。她亦講到海豚平均壽命可達40歲，但在水族館生活就只有約4年，證明了海洋生物承受住相當大的壓力。

《非常律師禹英禑》12集中，「禹英禑」曾就水族館問題示威過。（劇照）

非常關注議題的團隊表示，單是2009至2021年，韓國已有37條生活在水族館的海豚死亡，因此十分支持水產部的報名書計劃。消息公開後，大眾都相當表示歡迎，沒想到《非常律師禹英禑》除了能喚起社會到自閉症類群障礙症患者的關心外，也喚起了大眾，甚至政府對海洋保護的關注，大讚是近年少有帶正面影響的作品。

韓國海洋水產部承諾將把現正在水族館的21條海豚全部送回大海。（網上圖片）

非常律師禹英禑｜第9集後收視下滑有原因 觀眾批愛情線成敗筆