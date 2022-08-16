傳王浩信陳自瑤離婚｜二人極保護女兒　王靖喬曾曝光樣貌好可愛

王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）於2011年結婚，陳自瑤翌年4月誕下女兒王靖喬（QQ）。近年兩人屢傳婚變，甚至關係破裂，然而雙方從未有公開正面回應過有關傳聞。至今日（16日）有雜誌報道，指二人已正式離婚，結束將近11年的婚姻關係。報道更指陳自瑤要因此而要接受另類療法紓解負面情緒，至於王浩信則寄情工作，於內地發展事業。近年，王浩信和陳自瑤甚少公開放閃，但仍偶有在社交平台有互動。



王浩信和陳自瑤近年屢傳離婚。（資料圖片）

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其實，王浩信和陳自瑤一向都非常保護女兒 QQ，沒有令她的樣貌曝光。不過，在2020年時，陳自瑤在抖音上載了一段影片，片中的主角竟然是QQ，留着一頭黑色長髮的QQ表情多多，相當可愛！不少粉絲都留言大讚眼大大的QQ完美遺傳了父母的優良基因，小小年紀已經好靚女。後來，陳自瑤回應指女兒曾不小心用她的手機玩抖音並上載影片，令她的容貌罕有曝光，不過其實作為媽媽的陳自瑤並不知情，在兩日後才發現並刪除片段。

王浩信接受傳媒訪問時曾大談對教育女兒的想法，他認為童年是人生最開心的階段，家長不應給子女太大壓力，所以安排女兒讀國際學校，王浩信又指他在家時更會陪女兒做功課，一齊了解和解決問題。而陳自瑤亦曾表示選擇該學校是因為學校採取輕鬆的教學模式，又有傳統教學，希望女兒認識中文。