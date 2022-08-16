MC張天賦激罕爆Seed勁鬧外賣平台　大呻貼錢買難受：搞到我錯咁！

歌手張天賦（MC）去年推出的五首作品大受樂迷歡迎，當中《反對無效》及《記憶棉》的MV播放量雙雙衝破1000萬大關，又勇奪《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的生力軍男歌手金獎以及《Chill Club推介榜年度推介21/22》的年度新人金獎，絕對稱得上是樂壇新人王。向來喜歡分享日常生活的MC，不時都會在社交媒體上與歌迷互動，不過MC今日（16/8）就一反常態，罕有地於社交媒體上爆Seed鬧人。

MC（張天賦）新歌《小心地滑》最近紅爆香港。（《小心地滑》MV截圖）

今日（16/8）MC在IG限時動態上載一張對話截圖，並在帖文中寫道：「落個Order話2點幾Delay到3點，咁我要做嘢就cancel啦，遲已經算，個客服好意思同我講今次cancel以後，就唔可以揀現金比（畀）錢，驚我走數？明明係你遲到攪（搞）到我錯咁？逼我用信用卡？咁就開開心心比（畀）你扣完錢要無條件接受，你遲到，送漏嘢？ #飽咗啦 #一肚火。」原來是MC在外賣平台上點了餐，原定於2點幾送到的外賣卻要延遲至3點，但是MC在接下來的時間有事要做，因此就決定取消外賣，但外賣平台的客服卻向MC表示，取消這次的訂單後，將不會再讓他使用現金支付訂單，因此MC認為外賣平台方把責任推卸到自己身上而感到不忿，令他覺得貼錢買難受。

MC鬧爆外賣平台客服。（IG/ @mcheung1201）

此帖文上載約四小時後，此外賣平台暫時沒有任何的回應，但其競爭對手就聯繫MC表示：「你想食咩？我哋即刻送畀你」，而MC就搞笑回應表示：「演唱會食牛扒得唔得？」

外賣平台的競爭對手當場抽水。（IG/ @mcheung1201）

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