周杰倫新歌MV男主角一個微笑融化不少粉絲　連攝影師都被圈粉？

台灣歌手周杰倫（周董）出道多年，自從2014年混血女模昆凌結婚後，就被冠上「寵妻狂魔」這個名字，後來兒女出生後，周董也成為了「炫娃狂魔」。昨日（15日）周董推出新歌《粉色海洋》MV，而《粉色海洋》男主角正是周董的5歲愛兒Romeo。

《粉色海洋》男主角正是周董的5歲愛兒Romeo (影片截圖)

周董的《粉色海洋》MV中，Romeo除了為歌曲獻聲外，更做了這個MV的小小男主角，Romeo於MV一開始時更懂得向鏡頭飛吻，其後戴上黑超在海灘彈奏烏克麗麗（Ukulele），十分可愛。而周董亦有彈奏烏克麗麗，周董對著一隻小袋鼠在彈奏，顯得十分型格，兩父子雖然不同風格，但仍可以吸引不少粉絲。

Romeo於MV一開始時更懂得向鏡頭飛吻 (影片截圖)

而MV中，Romeo在導演周董指導下，擺出不同的姿勢，一時在沙灘上跑，一時在遊艇上假裝是船長，同時露出小朋友的天真無邪笑容，與爸爸周董十分神似，相信Romeo一定融化不少「姨姨粉」。其後周董亦在自己的社交平台轉發攝影師的留言：「Romeo這下子你很帥這件事，就不只有我們知道了！」不過周董認為小孩還小，這次讓他客串只是想記錄一下他可愛的樣子。

Romeo戴上黑超在海灘彈奏烏克麗麗 (影片截圖)

周董對著一隻小袋鼠在彈奏烏克麗麗 (影片截圖)

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