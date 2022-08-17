姜濤唱《阿媽有咗第二個》主題曲今派台　彭秀慧兩度感動落淚

MIRROR上月底的紅館演唱會發生嚴重事故，12子暫停8、9月的公開活動以調整身心及疏理情緒。由姜濤和柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》如期在8月上映，可說是陪伴鏡粉度過這段等待的時間。導演彭秀慧昨日（16/8）在社交平台公布由姜濤主唱的主題曲《風雨不改》於今日正式派台，她回想起製作過程兩度感動落淚，鏡粉感性留言指姜濤唱出MIRROR與鏡粉的約定。而彭導日前在Do姐鄭裕玲主持的電台節目預告，稍後將會推出電影原聲大碟。



由姜濤和柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》如期在8月上映，可說是陪伴鏡粉度過這段等待的時間。（劇照）

彭導寫着：「一開始就知道，即使這個故事其中一個主角是一個歌手，因為製作上的限制，我們沒能為角色創作很多歌曲，不過至少要有一首真正屬於他的歌。打從第一天和音樂總監Alan Wong去傾這首歌，我們就知道應該朝着一個什麼方向去做－也許會是演員比較少嘗試的曲風，但這會是方晴最重要的歌，也會串連起整個故事。由於要在拍攝時演唱，也代表了方晴的心情，所以很早就要完成歌曲創作部份，當時想到邀請陳詠謙為這歌寫詞，透過電話講解這個故事，也擔心自己是否能夠把故事說得準確......」

彭秀慧在社交平台公布由姜濤主唱的主題曲《風雨不改》於今日正式派台，彭導回想起製作過程兩度感動落淚。（IG/ @kearenpang）

她回想起當日收到陳詠謙的歌詞時感動落淚，後來再收到北京傳來的弦樂錄音時再度落淚：「最後，詞交來了，陳詠謙寫下『風雨不改』四個字，而我落淚了。感謝Alan Wong / Janet Yung 的旋律，從demo到最後版本的調整是又一個旅程，到收到陳詠謙的歌詞，到第一次聽到北京傳來的弦樂錄音，我毛管豎起，再度落淚，加上方晴的歌聲，這是真正屬於方晴的歌，也是我們今次的電影主題曲。」

電影《阿媽有咗第二個》於今個星期上畫，姜濤與Jer一直未有參與宣傳工作。（《阿媽有咗第二個》海報）

彭導亦感謝喜歡這首歌的觀眾以及各製作團隊，讓《風雨不改》可以在戲院外和大家相遇：「主題曲能配合電影上映當然是我的主觀願望，計劃趕不上變化，我們一直努力在協調各單位，終於，終於，它今天要出現了......多謝所有喜歡這首歌的觀眾。多謝參與製作的每一個伙伴。最後多謝製作以外的發行團隊和把關的各人員，『風雨不改』終於可以在戲院以外和大家相遇了。」