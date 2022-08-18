Edan缺席《新力軍音樂會》　爵屎望退票直斥主辦方贊助商推卸責任

商業電台將於9月9日在亞洲國際博覽館Arena舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，門票可於KKday、Katch以及Yuu三個平台以積分兌換。由於MIRROR受紅館演唱會嚴重事故影響，主辦方903於8月12日在社交平台宣布「MIRROR成員Lokman及呂爵安將不會參與是次演出」。由於演出單位有變，《香港01》收到報料指一群為數70多人的「爵屎」（Edan）希望可以申請退票，他們先向購票平台查詢有關退飛一事，對方回覆指「跟主辦方指示」堅持不退票。他們再追問903，卻得到以下答覆：「本台並沒公開發售門票，如透過個別贊助商換取門票，需與該贊助商直接聯絡」。這群「爵屎」直斥各個機構互相推卸責任，求助無門的他們開設「苦主Group」訴苦，至今已累積76人。



主辦方903於8月12日在社交平台宣布「MIRROR成員Lokman及呂爵安將不會參與是次演出」。（網上截圖）

「爵屎」A先生表示年頭在贊助商平台以90000分兌換兩張A區門票，得知Edan不會參與音樂會後，已即時向平台查詢有關退飛一事，對方表示要等主辦方正式公告才會再作安排。直到8月12日，903正式宣布「Lokman及呂爵安將不會參與是次演出」，他再向購票平台查詢，對方卻指「主辦方唔畀退票，因為如期舉行」。他隨即詢問903並得到以下回覆：「你好，有關《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》門票，本台並沒作公開發售，而個別贊助商的換票計劃及安排均有異，因此閣下如透過個別贊助商換取門票，並對換領條款有查詢，需與該贊助商直接聯絡。謝謝。」

求助無門的「爵屎」開設「苦主Group」訴苦，至今已累積76人。（受訪者提供）

各個機構互相推卸責任令他非常無奈：「唔係有咩無理要求，只係佢更改咗演出單位，我哋都係因為Edan先買飛，而家完全係有冤無路訴，張飛仲要未到手，又話冇得退票。」由於求助無門，他最終決定向消費者委員會及海關舉報事情：「報咗海關同消費者委員會，可能違反《商品說明條例》，原本16個演出單位，而家得番14個。主辦有啲side條款話可以更改要求之類，但問過海關話唔一定保障到佢哋，佢哋而家仲換緊飛，但啲Poster仲有Edan同Lokman，有啲人唔知換咗都得，佢哋處理方法好有問題。」

點撃睇KKday以及Katch如何回覆：

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《香港01》就事件向商業電台查詢，對方同樣回覆：「《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》的門票，本台從沒作公開發售。個別贊助商的換票計劃及安排均有異，如持票者從特定贊助商換取門票後有任何查詢，需直接由該贊助商跟進。」到底有關機構會否作出特別安排，暫時仍是未知之數。