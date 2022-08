前港姐季軍朱凱婷(Heidi)日前迎來45歲生日,圈中一班好姊妹包括陳茵媺、李施嬅、曹敏莉、戚黛黛等都有出席生日派對,齊齊為她慶生!雖然幾位前港姐並非同一屆的港姐,但一直感情要好,幾乎每一年都會為彼此慶生,而且位位都Keep得極好,狀態完勝當年參選!而壽星朱凱婷女就寫道:「Yes yes I am a proud lucky lady to have my sweet wonderful friends around! Thanks for spoiling me and you really make me feel like it’s my 22nd birthday(是的,是的,我是一位非常幸運的女士,身邊有那麼甜蜜的好朋友在! 謝謝你們寵我,讓我覺得自己在過 22 歲生日。)」而她們的另一好友張嘉兒因身在加拿大而未能出席,她們都表示非常想念她!

45歲?一啲都睇唔出呀!(IG照片)

