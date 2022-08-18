MC張天賦洪嘉豪識於微時　出道前夾Band捱更抵夜歷盡辛酸

MC張天賦與洪嘉豪（Kaho）組成的「賦豪CP」深受樂迷歡迎，繼去年於麥花臣舉行的《我是現場》演唱會後，他們將在下月再次合體開騷並以「FRENEMY」做主題，既是同門師兄弟，又是相識多年的好兄弟，「亦敵亦友」絕對是二人關係的最佳形容詞。



他們將在下月再次合體開騷並以「FRENEMY」做主題。（IG/ @warnermusichk ）

MC與Kaho識於微時，早在八年前已經一齊夾Band，他們曾在訪問中重提當年在蘭桂坊酒吧表演的辛酸。MC憶述當時兩個月合共演出8場酒吧騷，更需要捱更抵夜練習過百首歌：「由夜晚10點練到凌晨6、7點，攰啦就搭三張櫈瞓半個鐘，半個鐘之後又踩過。」他續指當時比較窮，每天的食糧就是「炒麵王」，落力演出兩個月，卻只得到數百元的收入：「捱咗好多餐炒麵王，兩個月有8場演出，每晚玩3至4個鐘。兩個月之後出番份糧係得$800定$500，一千蚊左右，我哋隊Crew有8個人。」Kaho表示經過這次後，就沒有再接酒吧騷。

MC與Kaho識於微時，早在多年前已經一齊夾Band。（網上截圖）

直到2018年，Kaho勝出華納的歌唱比賽並簽約正式加入樂壇。而MC於2019年參加完《全民造星II》後並沒有與任何唱片公司簽約，「真空」的一年間，Kaho向公司提議找MC合唱，從而令公司認識了MC。穿針引線介紹好兄弟加入華納，Kaho曾在電台訪問坦言：「佢值得嘅，佢有佢嘅魅力。」由相識多年的好兄弟變成同門的師兄弟，二人的相處態度如初，從「華納高層」的IG可見，他們的相處就如MC所形容「好鍾意好輕佻囂張咁挑釁對方，奚落同嘲笑對方」，亦只有真心朋友才可以這樣相處。

專訪｜與張天賦亦敵亦友無須比較 洪嘉豪：雖然佢爬得快啲