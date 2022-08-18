《心動的信號5》素人李萬一撞樣李佳芯　網上分享大量性感美圖

內地真人騷《心動的信號5》近日播出，嘉賓主持有Angelababy(楊穎)、孟子義、吳昕、李承鉉及汪蘇瀧，擔任戀愛觀察官，競猜三對男女能否有情人終成眷屬，節目每一季的素人均是大美女，而且氣質超然，而今季的三位素人美女，均是在外國留學的海歸派，而女一號李萬一更是擁有百萬粉絲的網紅，外貌跟女星李佳芯有九成相似，電暈不少男粉絲。

李萬一身材纖瘦，樣子勁似李佳芯。（微博圖片）

近日播出的戀愛真人騷《心動的信號5》，在首集中只見baby、孟子義等一班嘉賓主持在大談對戀愛睇法，而三男三女的素人，只是介紹了他們的背景及日常生活，卻一直未有公開真面目。不過神通廣大的網民，已將三位素人美女起底，女一號是26歲的百萬網紅李萬一，她是英國倫敦國王學院碩士畢業，外貌甚似李佳芯，不時在網上大曬美好身材，而女二號是來自美國哥倫比亞大學的王秋怡，女三號是來自帝國理工學院碩士的李聶霜玉，齋睇人腳已經十分吸引。但有網民指節目全部是搵英美大學的女生，未有考慮內地北大、清華、中央戲劇學院等學校的素人，難免有點崇洋媚外的味道，看來下一季節目要重回內地大學揀選素人拍攝，才能平息觀眾的猜疑。

baby擔任節目的戀愛觀察員。（微博圖片）

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下圖有李佳芯靚相：