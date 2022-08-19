溫碧霞峇里島旅行曝光千萬度假屋　香港日本都有物業至少擁4層樓

溫碧霞（Irene）與富商何祖光結婚近22年，雖然兩人沒有生兒育女，但就收養了一名孤兒，多年來兩公婆一直將養子何國倫（Xavier）視如己出，不時帶着養子外遊，一家三口樂也融融。上月底Irene一家人去了峇里島度假，連日來她在社交平台曬出多張度假靚相，令她在當地的千萬度假屋曝光。



Irene一家人去了峇里島度假。（微博@溫碧霞irenewan）

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據知Irene一向都十分鍾意峇里島，希望在當地擁有一間dream house，為了實現老婆的願望，何祖光在多年前豪擲8位數在當地買地起屋，度假屋共有6間房，還有沙灘及私人泳池，每逢假期Irene都會同家人到峇里島度假，盡享天倫之樂！不過因疫情關係，Irene已經三年沒有回峇里島，今次趁着假期一家三口到當地度假，Irene在接受傳媒訪問時就透露旅程結束後，囝囝Xavier將會赴美留學，令她大感不捨。

旅程結束後，囝囝Xavier將會赴美留學，令Irene大感不捨。（微博@溫碧霞irenewan）

其實除了峇里島之外，Irene在香港、日本都有物業，據知她曾在短短三年內於峇里島、香港及日本豪花近五千萬港元置業，現時至少手持4個物業。早年她到東京旅遊時就順道了解當地的樓市情況，並在朋友介紹下睇中了一間位於東京豪宅區六本木的複式大屋，大屋總共1,500呎，位於頂樓，屬雙層複式兩房兩廳Penthouse，最後她斥資約一千萬港元買下。而Irene與老公何祖光早年更以樓換樓的方式，斥資二千幾萬買下清水灣柏濤灣2,000多呎的海景豪宅，大屋以Irene最愛的峇里風設計，有一個戶外花園平台，種了不少植物，更設有圓形特式按摩池，充滿度假Feel！