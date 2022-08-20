顧紀筠半山區豪宅細節曝光　屋內放置極多鮮花仍然超級闊落

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意業務，過着寫意的闊太生活，不時都會透過社交媒體分享日常生活。前日（17/8）顧老闆就在Instagram上載出多張照片，曬出一束束由好友贈送的鮮花，顧老闆就在帖文中寫道：「謝謝愛我的朋友們，花送來了！滿室芬芳，濃濃友愛，無言感激！#birthdaywishes #flowers #friendship #love」，原來顧老闆將於本月28日迎來60歲生日，看來她的好友打算藉鮮花表達心意。

顧老闆收花。（IG/@kooloban）

值得留意是，照片中拍下一束束絢麗多彩的鮮花，還拍到顧老闆位於半山區的豪宅客廳的細節，當中放置了多張梳化，以及不同的裝飾品和大量靚花，但是家中仍然闊落開揚，沒有給人有侷促的感覺。而客廳的裝修風格偏向簡約，以白色、棕色、灰色作為主調，地上就鋪了一張的大地氈，令家中的佈置變得更加溫馨！

巨型聖誕樹好氣派！（IG/@kooloban）

曾經有媒體報道，顧老闆於去年10月以1.6億港元沽出西半山嘉慧園3,335呎豪宅連車位，呎價約47,976港元，該單位在2011年3月被顧紀筠與丈夫以8,000萬元購入單位，持貨10年後勁賺8000萬，因此現時顧老闆曝光的是新豪宅。其實早在去年聖誕節，顧老闆同樣曝光新豪宅一角的細節，當中可見新居能放置約10呎高的巨型聖誕樹，更可以在陽台俯瞰維多利亞港全景，氣派十足！

點擊下圖睇睇顧老闆家中細節：