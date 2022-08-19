陳逸璇《PRESENT》新碟祝捷會　推出不足一個月即獲金唱片成績

Jolie Chan 陳逸璇《PRESENT》新碟祝捷會宣布了唱片《tasting》獲得金唱片成績，期間Jolie更獲一班師弟妹現身慶祝生日，場面熱鬧！



Jolie Chan 陳逸璇《PRESENT》新碟祝捷會宣布了唱片《tasting》獲得金唱片成績。

Jolie陳逸璇剛於8月初推出全新廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》，以細緻柔和的唱韻，傾情重現8首經典作品，包括《拒絕再玩》、《酒紅色的心》、《蔓珠莎華》等。這次靚聲廣東專輯配合超強幕後班底，由唱片監製葉廣權先生及國際設計大師Alan Chan（陳幼堅先生）擔任專輯設計和美術指導，一同為Jolie 全新唱片打造成極具氣派的藝術品。Hi-Fi靚聲專輯《PRESENT》一推出即榮獲香港唱片商會第32週銷售榜冠軍，除了《PRESENT》成績亮麗之外，Jolie上年推出的專輯《tasting》都達到金唱片銷量，可算是雙喜臨門！

Jolie陳逸璇剛於8月初推出全新廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》。

活動一開始進行了《PRESENT》內的歌曲《拒絕再玩》MV首播，而MV會在8月18日晚上9時在YouTube播出。MV首播後，主角Jolie上台為大家介紹新碟《PRESENT》和《拒絕再玩》MV製作過程。Jolie在上星期出席了香港高級視聽展2022，為發燒碟《PRESENT》舉行分享會，現場更播放了《PRESENT》音樂視聽展回顧片段。其後，邀請了唱片監製葉廣權Joseph上台與Jolie大談碟中的新嘗試、選曲準則、以及錄音的困難之處等，讓大家更深入了解大碟的製作過程。

Jolie上一張唱片《tasting》獲得金唱片佳績，緊接邀請環球香港大中華區董事總經理Duncan Wong上台為Jolie頒發金唱片，得到唱片公司的支持和鼓勵。

除了新碟有好成績外，Jolie上一張唱片《tasting》獲得金唱片佳績，緊接邀請環球香港大中華區董事總經理Duncan Wong上台為Jolie頒發金唱片，得到唱片公司的支持和鼓勵，Jolie表示十分高興和感動，期待可以創造更多音樂佳績！此外，8月23日是Jolie生日，藉此機會聚首一堂與Jolie提前慶祝，更獲師弟師妹驚喜現身送上蛋糕，包括：陳葦璇Kira，吳啟洋Phoebus@P1X3L和新人余宗遙DEZ，各人更為壽星女送上祝福語，場面溫馨。隨着各單位大合照，Jolie Chan 陳逸璇《PRESENT》新碟祝捷會圓滿結束。