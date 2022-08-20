81歲蔡瀾透露身體狀況　倪匡離世打擊大：以為他是外星人永遠不死

香港四大才子之一的蔡瀾早前迎來81歲的生日，他在微博發表一篇名為《蔡瀾的日記》的文章，更交代目前的身體狀況：「今天是二零二二年八月十八，八十一歲的生日。我很好，身體雖有些小病，還算健康，謝謝大家的祝福，也不一一回復，心領了。」

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「香港四大才子」，隨黃霑、金庸及倪匡相繼辭世，蔡瀾成為四大才子中的最後「才子」，他面對好友相繼離世，亦發表了感受：「剛接到張艾嘉的電話，說她叔叔張北海去世。多年前我到紐約旅行曾住過他的家，很談得來，從此成為好友，他三五年必來遠東一次，我們相見，威士忌一瓶又一瓶。他的小說《俠隱》被姜文改編成電影，其他散文，繼續寫，當今再也不見了。」他亦形容倪匡是他最好的朋友：「最好的朋友倪匡兄，以為他是外星人，永遠不死，不久之前，也離我們而去。我一直說，對於一個寫作的人，沒有了文章，人就不在了。」

倪匡和蔡瀾非常老友。（視覺中國）

另外，蔡瀾亦透露自己的近況，一向勤力的他更指自己一閒下來，就感到非常憤怒：「我最近開始懶散，有時只練練書法，但所花的時間不多。一閒下來，我感到很對不起自己，像在燃燒，非常憤怒。

唯有又執起筆來，也不為什麼，已不需名與利，只是想把每天發生在自己身邊的瑣碎事，一一記下，與各位分享。

內容一貫始終，不談政治，只講風月。各有各活，人生的糾紛是我討厭的話題，好友相聚，常被它破壞氣氛，浪費時間，讓我忘記我是一個只將快樂帶給大家的人。」不少網民都為蔡瀾送上生日祝福，並希望他一直身體健康！

蔡瀾的飲食節目深入民心。（資料圖片）