香港空間改造王｜90萬預算改造250呎納米樓　要求有睡房同閱讀區

250呎嘅單位。

《空間改造王》一直係開電視嘅皇牌節目，上月搵埋原本負責節目配音嘅李尚正同盧頌恩，主持《香港空間改造王》。節目頭幾集所改造嘅單位由4百至1,500呎不等，發揮空間較大。不過喺第四集，節目搵嚟位於大角咀嘅帝峰皇殿250呎納米單位挑戰。單位本身只有一廳一廁一露台，戶主夫婦身在外地，單位一直用嚟放租，但近期決定回流香港，於是將單位收返自全，並預算用90萬裝修，要求係:有客飯廳、廚房、睡房以及閱讀區。

經3個半月改造，實用好多。

由於單位樓底較高，於是設計師利用閣樓設計去滿足户住夫婦，再以樓梯區劃出廚房以及客飯廳。打造完閣樓之後，就係傢俱組裝時間，之不過由於疫情關係，所有傢俱由分組到步變成同日抵步，由鏡頭所見，裝修師傅連轉身都有困難，更何況係要組裝。

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由設計、拆卸到組裝，最終用咗3個半月時間將呢個單位改造成功，埋單66萬。不過戶住夫婦一直未有現身，原因係疫情關係，依然未返到香港……用60幾萬裝修250呎單位到底值唔值呢？唔少網民都大讚設計師有心思，但認為廚房對上嘅閣樓就係睡眠區，被鋪應該會吸唔少油煙，而連接閣樓嘅樓梯其實亦頗為窄，如果夜晚要去洗手間的話，真係要好小心。