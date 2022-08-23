網紅陳嘉偉Kenny騎呢上位　大曬電腦展靚女合照連蘇小小都係粉絲

「騎呢」網紅 陳嘉偉（Kenny）近期在網上爆紅，騎呢已經是Kenny的標誌，亦成功在網紅界跑出，成為大家注視的目標。Kenny被人稱為是「劉馬車接班人」，除了爆紅外，更得到廣告商的垂青接拍廣告。

網紅 陳嘉偉（Kenny）近期在網上爆紅 (ig@hksp.kc)

近期爆紅的Kenny就算在街上也會被人認出，有些人更會上前要求與Kenny合照，更有不少網民認同Kenny在自己影片說的話。近日Kenny出現於電腦展，立即成為了被集郵的目標，Kenny亦熱情回應一眾想與他合照的人，耐心地逐一合照。同樣地Kenny亦在電腦展四處與一眾「靚女」合照，而且毫不吝嗇地在社交平台大曬與「靚女」們的合照。今次電腦展Kenny找到不少「有料靚女」合照，連網紅蘇小小也是Kenny的粉絲，對於平常有在拍片的Kenny，自拍絕對難不到他，他的每一張照片都十分穩定，沒有因為看見美女而「手震」。

Kenny亦在電腦展四處與一眾「靚女」合照 (ig@hksp.kc)

+ 1

Kenny爆紅原因？

爆紅的Kenny因為他與母親的互動十分爆笑，而Kenny母親信基督教，不時在Kenny拍片時大叫「快啲信耶穌」、「耶穌祝福你」、「你哋真係好無知」等，所以他便諗出奇招向母親「反擊」，例如雙手合十、念佛經及講「南無阿彌陀佛」，更次次都能夠成功焫㷫母親，逼使她大罵：「你收聲呀」、「唔好亂噏嘢」，畫面非常搞笑。