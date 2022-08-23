柬埔寨詐騙｜梁靖琪到當地做義工探訪被救雛妓　兩歲女童被賣初夜

近日爆出的柬埔寨詐騙集團及人口販運事件震撼全球，當地的人口販賣情況嚴重，已為人母的梁靖琪（Toby）就曾以義工身份到當地探訪被販賣到妓寨當雛妓的小女孩。Toby與丈夫Jon（施雋賢）於2019年結婚，兩人在2018年一起為國際慈善團體AIM擔任義工並隨團到柬埔寨進行探訪。

梁靖琪一家四口。(梁靖琪ig)

他們於當地逗留了一星期，探訪被慈善團體AIM救助的小女孩，Toby得悉當地父母如果生女兒會慶祝，因為他們覺得個女可以拿來賣，令她十分心酸，更聽過有些兩歲小朋友會被父母賣初夜。」柬埔寨的安全屋內住滿了被救出的雛妓，Toby聽到她們的故事時不禁雙眼通紅：「之前聽過有啲兩歲嘅小朋友被父母賣初夜，今次見到安全屋入面最細嘅小妹妹只得三歲，覺得好心痛，忍唔住流淚。臨返港前亦好唔捨得，攬住男朋友係咁喊，希望以後一年去一次，幫到佢哋更多。 」

一名於14歲時被成功救出的女孩，向Toby分享她的經歷，女孩被其母賣到酒店接客，後來被轉賣到妓寨時，女孩逃跑求助慈善機構，Toby憶述該女孩的遭遇說：「但在等待救援的22日內，她總共被198人強姦，即是平均每天被9個人施暴，我聽到毛管戙！」