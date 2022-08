苟芸慧曬聚會照曝光湯鎮業前妻近況　51歲姜坤保養得宜氣質依然

苟芸慧在2018年與富三代陸漢洋(William)結婚,婚後一直恩愛,但前年突然傳出婚變消息,更有報道指苟姑娘已經搬離愛巢,不過她的生活似乎沒有受影響,不時相約好友聚會。日前苟姑娘在社交平台曬出一系列聚會照,並寫道:「又是一個快樂嘅夜晚…全女班…&#茅台夜…P.S 好想帶他回家,Thank you for the love.」相中所見,苟姑娘的一班朋友不乏豪門闊太,但最令人意外的是湯鎮業前妻姜坤也在當中!



日前苟姑娘在社交平台曬出一系列聚會照,湯鎮業前妻姜坤(左一)也在當中。(IG@joyfulck)

身穿黑色上衣出鏡的姜坤,將頭髮全部紮起,打扮簡單仍難掩氣質。畢業於亞視藝員訓練班的姜坤,當年備受力捧,憑中日混血樣貌大受歡迎的她更有「翻版林青霞」之稱。在湯鎮業的追求下,姜坤毅然放棄事業,兩人在1993年結婚,育有大女湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈及湯君耀,不過這段婚姻僅維持了8年就宣告結束。

姜坤有「翻版林青霞」之稱。(影片截圖)

離婚後姜坤依然盡心盡力照顧三個仔女,更拒絕再婚,單身多年。而三個仔女都非常孝順,之前姜坤過生日,一家人齊集開Party慶祝,感情深厚。息影29年的姜坤甚少公開露面,今次難得參加聚會,現年51歲的她皮膚緊緻有光澤,身形亦完全沒有發福,美貌依然出眾,魅力不減當年!

一家人感情深厚。(IG@bruce_tong)

