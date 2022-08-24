苟芸慧曬聚會照曝光湯鎮業前妻近況　51歲姜坤保養得宜氣質依然

苟芸慧在2018年與富三代陸漢洋（William）結婚，婚後一直恩愛，但前年突然傳出婚變消息，更有報道指苟姑娘已經搬離愛巢，不過她的生活似乎沒有受影響，不時相約好友聚會。日前苟姑娘在社交平台曬出一系列聚會照，並寫道：「又是一個快樂嘅夜晚…全女班…&#茅台夜…P.S 好想帶他回家，Thank you for the love.」相中所見，苟姑娘的一班朋友不乏豪門闊太，但最令人意外的是湯鎮業前妻姜坤也在當中！



日前苟姑娘在社交平台曬出一系列聚會照，湯鎮業前妻姜坤（左一）也在當中。（IG@joyfulck）

身穿黑色上衣出鏡的姜坤，將頭髮全部紮起，打扮簡單仍難掩氣質。畢業於亞視藝員訓練班的姜坤，當年備受力捧，憑中日混血樣貌大受歡迎的她更有「翻版林青霞」之稱。在湯鎮業的追求下，姜坤毅然放棄事業，兩人在1993年結婚，育有大女湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈及湯君耀，不過這段婚姻僅維持了8年就宣告結束。

姜坤有「翻版林青霞」之稱。（影片截圖）

離婚後姜坤依然盡心盡力照顧三個仔女，更拒絕再婚，單身多年。而三個仔女都非常孝順，之前姜坤過生日，一家人齊集開Party慶祝，感情深厚。息影29年的姜坤甚少公開露面，今次難得參加聚會，現年51歲的她皮膚緊緻有光澤，身形亦完全沒有發福，美貌依然出眾，魅力不減當年！

一家人感情深厚。（IG@bruce_tong）

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