戀講嘢︱曹思詩幫前度還千萬巨債　收過百「追債Call」更諗過自殺

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨晚（23/8）請來有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩（CC）擔任嘉賓分享幫前度還過千萬巨債的經歷，當時的她每天收到過百個奪命「追債Call」，非常無助坦言有想過自殺。經過今次後，CC勸喻各位：「唔好咁易借錢畀另一半」。



曹思詩分享幫前度還過千萬巨債的經歷。（影片截圖）

CC重提14歲時認識A君的經過，她指A君是負責搞派對的老闆，自己則在派對上認識對方，直到16歲時二人開始拍拖。由於A君大自己7年，CC形容對方如大哥哥一樣，她報讀TVB的藝員訓練班時，A君又教授她對答技巧。不過雄心壯志的A君開始涉獵非自己專長範疇的生意，令資金周轉出現問題。

直到CC年滿18歲，A君就替她申請了一堆信用卡：「佢用我啲信用卡去碌…佢有部卡機，佢直接碌信用卡，跟住套現啲錢」。她續指當時A君有立即還款，但見到她置業後就虎視眈眈，希望將她的房子做按揭，CC自覺非常愚笨：「真係按咗層樓幫佢，嗰時真係太蠢，蠢到係…完全冇同屋企人商量過就借咗畀佢。」

CC說自己猶如中了降頭，分手後照借錢給對方，縱然日日夜夜催他還錢，對方總以不同藉口推搪。（影片截圖）

CC說自己猶如中了降頭，分手後照借錢給對方，縱然日日夜夜催他還錢，對方總以「遲啲還」、「好快還」，「聽日有」等不同藉口推搪。A君又借CC藝人的名義，向十多間財務公司借錢，連利息合共欠下過千萬。CC每天收到數百個「追債Call」，財務公司甚至去她的屋企樓下和公司追債，她坦言很擔心人身安全：「驚到…嗰個禮拜喺屋企日日喊，我覺得解決唔到，我好想自殺、好想去死，因為我覺得冇人可以幫到我。有喺social media講咗啲會自殺嘅說話…佢同佢屋企人失晒蹤，唔知可以同邊個對頭，你都要畀番個交代我，唔係無啦啦失晒蹤。」

CC認識現任飛機師男友B君，對方成為了自己的精神支柱，亦是唯一生存下去的希望。（IG/ @choccccc）

後來CC認識現任飛機師男友B君，對方成為了自己的精神支柱，亦是唯一生存下去的希望。B君帶CC去南非旅行散心令她起死回生，她賣樓再努力工作，用幾年時間成功還清巨額債務。經過今次後，CC奉勸各位：「唔好咁易借錢畀另一半」。

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