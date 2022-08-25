關之琳細佬關世華破產後轉行做風水大師　成功翻身進駐半山豪宅

現年59歲的關之琳身家估計超過五億，更有「娛圈富婆」之稱，雖然她無兒無女，但同比她細11年的細佬關世華一向感情深厚。日前關世華在社交平台曬出同家姐的合照，身穿黑色外套襯牛仔褲的關之琳，氣質依然，兩姊弟難得同框，同場還有蘇民峰師傅。多年來低調生活的關世華甚少提及家姐，現時做風水大師的他更愈撈愈掂！



日前關世華在社交平台曬出同家姐關之琳的合照。（Facebook@關世華）

早年在美國生活的關世華，在20歲時回流香港，曾從事保險行業，但其後因投資失利申請破產。在關世華個人風水網站中，他自我介紹表示自小對玄學有興趣，2004年跟隨蘇民峰學習風水命理，及後在機緣巧合下與慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」。據關世華透露，蘇民峰師傅曾教授他掌相、面相及風水，而現時已經成為風水大師的他就擅長利用天然植物和風水用品改善環境磁場，紫微斗數，分析面相手相及轉運。

現時已經成為風水大師。（Facebook@關世華）

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雖然關世華沒有借家姐的名氣上位，決心自食其力，但從他的社交平台所見，不少善信都請他幫手睇風水，行程爆滿，曾負債累累兼破產的他亦成功翻身，去年更以1,625萬元買入中半山豪宅曉峰閣一個實用面積625呎的單位，而關之琳現時就住在市值逾1.5億、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣，兩姊弟都生財有道，同住半山區豪宅！

關之琳現時住在市值逾1.5億的中半山豪宅。（IG@rosamundkwan）