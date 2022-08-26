張天愛古力娜扎聯手夾擊渣男　徐開騁酒後亂性露骨錄音曝光

內地女星古力娜扎，近日捲入小三風波，傳她介入了張天愛及徐開騁戀情，令這段三角戀登上熱搜。不過事情峰迴路轉，張天愛跟前度分手後，Po出一段「酒後亂性」錄音，徐開騁承認自己跟其他女性發生關係，之後到古力娜扎對該片讚好並分享，澄清自己從沒有當小三，新歡舊愛聯手夾擊渣男，最終徐開騁向兩位愛人道歉，卻同時列出三人交往的時間線，始終未肯承認一腳踏兩船。

張天愛公開了前度徐開騁的出軌錄音。（微博圖片）

張天愛憑《太子妃升職記》走紅，錄製過真人騷《乘風破浪的姐姐3》，樣子甜美，身材不俗，在2019年跟男星徐開騁相戀，雖然不時甜蜜放閃，卻一直未有承認戀情。在相戀3年間，二人離離合合，至7月中正式分手，但在7月尾，徐開騁即被拍得深宵到古力娜扎寓所過夜，由於二人在4月開始拍攝電視劇《戀戀紅塵》，傳出二人假戲真做，導致徐開騁跟張天愛分手，之後無縫銜接古力娜扎，而娜扎亦背上小三之名。

古力娜扎澄清自己並非小三。（微博圖片）

近日張天愛Po出一段7分幾鐘「酒後亂性」錄音，並留言「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」，錄音內容是徐開騁承認跟別的女孩發生關係，請求張天愛原諒，張天愛大爆前度曾經出軌證據。之後娜扎分享了該段錄音，並留言「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網小三的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麼東西！」新歡舊愛聯手夾擊渣男，令徐開騁急忙發帖道歉。

徐開騁傳出一腳踏兩船。（微博圖片）

不過徐開騁雖然承認「由於我的個人原因導致天愛在這段感情中受到很多委屈和傷害，我感到十分抱歉，我也非常自責在這段感情中沒能保護好天愛。」又向娜扎道歉「是我的錯，由於我的原因讓她在這件事中受到了很多不必要的傷害，對不起！是我沒有處理好上一段感情。」但他強調「酒後亂性」的時間點，是去年12月時跟張天愛分手的空檔，之後二人復合，他覺得內疚才供出自己曾經出軌。對於徐開騁的解釋，網民未能接受，一面倒鬧他渣男，而急忙割席的娜扎，能否救回形象，大家拭目以待啦。

+ 1

下圖有古力娜扎靚相：

+ 10

+ 4

徐開騁酒後亂性錄音文字版：

徐開騁：我去了，我一個朋友家，到了那我就一直喝，我喝多了。

張天愛：什麼意思？

徐開騁：我酒後亂性。去了男孩的家，但是他叫一個女孩，他叫了很多人，我後來我都不知道我怎麼走的，所以其實都是我的問題。

徐開騁：我知道當然會很突然，我不可以，我接受不了，我接受不了這樣的自己，我也接受不了這樣的自己，作為人我可以原諒自己，但作為愛人我不能。我原諒不了我自己，因為就算是那樣的情況，我也不能。因為我不能，因為我離開不了，因為有你在我才不會犯任何的錯誤。

張天愛：從你跟那女孩上床之後，我的天。

徐開騁：我想成為一個真正的男人，也可能是因為我經歷的少。所以，我這一連串的事情，你可以相信我說的都是實話，因為我知道你不會接受我了，但是我要知道自己很愛你。

張天愛：我得冷靜一下，我不知道這個是不是一個，一個因為男人出軌都說是會是慣犯，我不知道怎麼定義這件事情。

徐開騁：我看到你出現在機場的照片，我崩潰了，我知道你很難過，我確實沒法安慰你，因為我的安慰也許會造成更深的損害。

愛寶愛寶愛寶回來吧！愛寶，對不起。

下圖有張天愛靚相：

+ 18