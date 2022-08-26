馮德倫入手NFT夢幻系列BAYC　豪使100萬港紙原來已經打咗個5折

有不少人會認為買NFT是「呃人」但在外國NFT依然大行其道，有不少娛樂圈中人更以將擁有的NFT當成自己於web3上的另一個身份象徵。導演馮德倫各舒淇早前一同購入了sandbox虛擬土地做地主，也宣布正在籌辦NFT項目。原來早前馮德倫也用了70.49 ETH（以太幣）買入一張Bored Ape Yacht Club（BAYC） #6501 的猴子NFT。



馮德倫近年熱衷於買NFT。（截圖）

70.49 ETH（以太幣）即是多少？以現價（8月26日）來說，1 ETH 約等於$1650美元，即約$91萬港紙。單睇數字大家可能以為是天價，但其實早於半年前幣市以及NFT市場最興旺的時候，1 ETH 就曾經上至近$3600美元，最便宜的BAYC也需要100 ETH，即是入場價約$280萬港紙，現時馮德倫選擇入手BAYC可說是五折，以這個NFT系列來說可算是非常化算。

70.49 ETH（以太幣）已經算平咗好多。（Opensea截圖）

據知有不少外國巨星，例如籃球明星Stephen Curry，DJ Steve Aoki，Justin Bieber，美國名嘴Jimmy Fallon，Kevin Hart，Rap界教父Snoop Dogg等都擁有這個Bored Ape Yacht Club（BAYC）系列的NFT，Eminem更以以 123.45 ETH（當時市價約為 $350萬港紙）購入其中一張。除此之外，馮德倫還擁有6張Otherdeed for Otherside的虛擬土地，其中一張馮德倫更曾以39.5 ETH購入。