豬肉檔威威閃卡被嫌棄惹公關災難　品牌疑割席跪低：男神只有一個

現年36歲的荃灣豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威），月前爆紅後火速成為新一代師奶殺手，還踩入娛樂圈展開了他的演藝事業，人氣銳不可擋。今年5月中正式出道的他已先後接拍了多個廣告，可是自從他在最新一個健康食品廣告中，終於肯除下口罩以真面目見人後，人氣即急促下滑，不少粉絲 (威威豬) 甚至脫粉，威威近期亦沒有再曝光。而為了答謝及紀念一班粉絲對他的厚愛，威威更將「威威豬」(他的粉絲暱稱) 圖案紋上身，圖力挽人氣，不過網民就唔多buy。

點撃睇威威終極除口罩廣告相：

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而威威代言的密實袋，最近就因為送威威閃卡惹起網民的不滿。有網民發現買該品牌的密實袋竟然送威威閃卡，卡上的威威畀出招牌「手指心」動作，依然是口罩不離面，上面更印有他的燙金簽名，且限量100張。不過卻有網民放上交易網平售港幣15元一張，更有一班網民湧到該品牌專頁留言：「請問點退回豬肉威嘅卡？」、「睇完就有PTSD」、「送嚿豬肉好過」、「見到張卡反而唔想買」、「有冇得退貨呀？」甚至表示以後罷買。

買密實袋送威威閃卡。(網上圖片)

未知品牌是否想平息這場公關災難，日前就找來黃正宜（阿正）拍新宣傳片，並於專頁出PO表示：「我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！！！」密實哥即是品牌另一代言人魏浚笙（Jeffrey），不少網民都對此表示支持。

點擊睇威威最新的威威豬紋身：

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