陳敏之兒子星二代名幼K2畢業　做姚焯菲學弟學費逾12萬

今年暑假特別短，甚至有很多私校及國際學校早已開學。43歲「索腿天后」陳敏之，對囝囝雷子樂照顧無微不至，上幼稚園後幾近每日親自送返學風雨不改。她上載子樂開學照，原來囝囝由星二代名幼轉到國際學校做Chantel姚焯菲學弟﹗

43歲「索腿天后」陳敏之，囝囝雷子樂轉眼間升小學了﹗（IG：@sharonchanmanchi）

子樂原本就讀星級名牌幼稚園St Catherine，暑假前剛剛K2畢業，此校是星二代大熱之選，陳展鵬單文柔女 兒小豬比、杜德偉兒子AJ (Alex Junior)、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

陳敏之囝囝雷子樂暑假前在ST CATHERINE完成K2課程。（IG：@sharonchanmanchi）

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敏之貼出與囝囝在新學校前合照留言：「你終於都踏進小學了，媽媽看到你從手抱的BB，到現在獨立的你，真的很感動和感觸！你好乖，好生性，BB..好好享受校園生活，感恩入到一間充滿愛嘅學校，一路直升上中學，我們安樂了。」原來敏之決定為子樂轉到國際學校就讀，更是姚焯菲所讀的宣道國際學校（Christian Alliance International School，簡稱CAIS）。

陳敏之囝囝雷子樂由星二代名幼轉到國際學校做Chantel姚焯菲學弟﹗（IG：@sharonchanmanchi）

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CAIS有「平民國際學校」之稱，採用加拿大「亞伯達（Alberta）課程」，設一年預備班（Grade K），及1至12年級，涵蓋六年小學，三年初中和三年高中。吸引不少星二代就讀，如陳慧琳（Kelly）的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女，2022-23年度學費由預備班$123,200至第十二班$195,600不等，另有一次性個人資本證計劃，首名子女$560,000。而參加《聲夢傳奇》加入樂壇的姚焯菲Chantel亦是CAIS學生，今年升讀Grade 11早前已經開學。