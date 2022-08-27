柬埔寨詐騙｜Ming仔訪生還港人　返港4個月依然驚魂未定

柬埔寨人口販賣案有多名港人受困，經近期傳媒廣泛報道後，大家才驚覺原來平時港人的旅遊勝地變成了一個人間煉獄。YouTuber Ming仔於日前（25/8）上載了一條新片，但卻不是以往飲飲食食的旅遊片，也不是冷知識、講解風土人情的YT片，而是一條長詳一小時45分鐘，沒有刪剪過地訪問一位香港人「阿吉」（化名），真人真事逃離柬埔寨的經過。



Ming仔表示，「阿吉」在YT Channel上留言後引起他的注意，也十分有勇氣講出親身經歷。（YouTube截圖 / mingjai14）

Ming仔接受《香港01》訪問時，直言為「阿吉」感到驕傲，因為他要講出親身經歷需要十分大的勇氣，說：「聽到個故事之後感到無奈。但同時為阿吉感到驕傲，明知會面對冷言冷語，佢都搵到勇氣，利用自身經歷提醒各界。重新講一次自己經歷需要非一般胸襟，其實佢比自己想像中豁達。透過聯絡中柬義工隊同埋交贖金，其實好難濃縮阿吉死裡逃生嘅過程，因為太多決定，由佢訪談中親口講述比較適合。」

在柬埔寨當地經歷非人生活。（YouTube截圖 / mingjai14）

逃離者阿吉的故事和坊間受害者所說的大同小異，同樣是因為搵工而被騙到柬埔寨，但是阿吉遭遇到這個情況的時間點更為早，那時候柬埔寨的情況的情況還未被媒體廣泛報道。阿吉：「多數朋友都叫我唔好去，自己去咗，分享返發生咗咩事，但係精神壓力上未可以面對到其他人。如果要返去以前開心生活，其實係十分困難。」他續說，雖然自己回到香港已經有4個月，但還是對面對家人、朋友存有恐懼，因為不知道怎樣去面對。

基本上走唔到，會被打被洗腦。（YouTube截圖 / mingjai14）

阿吉透露，當地園區採取軟硬兼施的套路，雖然被困的人可以在園區自由走動，但是園區內卻有非常多持槍守衛。他說：「第一日食完飯落過去睇，園區入面有超市，一睇就見到keep住任何時間都有4，5個人喺度。如果要出去一定要老細打電話嚟，對住老細個樣先可以出去，如果唔係冇可能出去。三架電梯，每架都係經過守衛嗰度，even你想跳出去都好難做到，因為真係好多守衛mon住你哋。」Ming仔說：「我睇好多新聞都係跳出去，斷咗腳，可能又俾人捉返。用黑色警棍打肚，再不斷打，打到你成舍人軟晒就出返去繼續做嘢，強迫你聽培訓堂。」

阿吉回應：「係呀，斷咗腳捉返又入返去一轉囉。」當他提出要離開時，園區領導又會不斷向他洗腦說，外面十分危險，一但離開園區後又會被賣到其他地方，留在園區工作更好之類的說話。

阿吉表示，受困期間有嘗試過聯絡政府的「在外港人救助熱線，不過冇人幫到手。（YouTube截圖 / mingjai14）

阿吉表示，受困期間有嘗試過聯絡政府的「在外港人救助熱線」，說：「我打過電話過去，只係等佢哋覆我，都聽唔到真人覆我電話。會問我喺邊度，即係而家要啲咩事要幫助。佢哋可以幫你咩呢，就係你唔見咗passport，唔見銀包，證明唔到自己身份，呢啲佢哋可以幫你，但係講緊咁deep去到柬埔寨俾人困住，嗰個人都唔知點幫你。」

阿吉表示最後經中柬義工隊幫助下逃離。（YouTube截圖 / mingjai14）

最後他怎樣逃離柬埔寨回到香港？阿吉說：「好好彩搵到一個叫做中柬義工隊，專門幫喺嗰度受困嘅中國人。佢哋嘗試聯絡當地省長睇吓可唔可以幫到我，不過都係愛理不理。」後來經協調談判後，園區才終於答應收15萬後放人。阿吉：「其實視乎你遇到咩人，佢哋可以照收你8萬或者我個情況收15萬，又或者收完錢再賣咗你。」這個中柬義工隊其後也幫他安排了一架私家車到金邊機場，沿途中也與他保持通話，叫他打開GPS定位，確保他安全到達機場。