陳茵媺6歲囡囡首次化妝上台表演芭蕾舞　餅印靚樣獲讚：明日之星

陳茵媺 (Aimee)與陳豪婚後育有3名寶貝仔女,今年6歲的細女Camilla日前首次上台表演芭蕾舞,Aimee於IG分享了當日囡囡演出的靚相,並留言表示:「Pretty ballerina's. 😇First on stage ballet performance for mini-me. I remember freezing on stage due to stage fright at her age but she danced so beautifully and confidently. 🥰 She was thrilled that she could put eye makeup and 💄 on. 🤣」大讚囡囡好靚,她記起自己在囡囡這個年紀上台時害怕到僵硬了,但是囡囡首次在台上演出芭蕾舞已經充滿自信,囡囡因為可以化妝而感到興奮。

相中可見Aimee全家總動員去撐囡囡場,而化了妝的Camilla十分之可愛甜美,盡得媽咪優良基因,真是愈大愈靚女。網民都大讚Camilla又靚又cute,與媽咪更是餅印一樣:「明日之星!」

點擊圖輯睇Aimee與Camilla的靚樣以及她一家的靚相: