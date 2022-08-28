陳宇琛索妻林佑蔚大肚泳照超省鏡　愈佗愈靚皮膚白滑視覺效果誇張

石修兒子陳宇琛（Sam）與前有線主播林佑蔚（Camille）結婚五年，今年六月宣布造人成功，Sam當時接受《香港01》訪問時便難掩興奮，並透露預產期在12月：「爹哋媽咪反應好搞笑，我哋隔咗段時間先同佢哋講，趁母親節宣布，送禮物畀啲暗示本身佢哋但Get唔到，然後我哋兩個代BB寫咗張卡畀爺爺嫲嫲，媽咪就好興奮。」而他們上月更公布佗B女！

陳宇琛和林佑蔚夫婦早前公布BB性別。（Instagram/@itscamilleadeline）

昨日（27/8），Camille便在社交網站分享多張比堅尼泳照，相中的她明艷照人，皮膚仍然白滑，手腳依然纖幼，如果不認真望個肚，相信都好難發現相中人有六個月身紀，說她是「最索孕婦」也絕不過份，而她亦有在帖文中寫道：「Sometimes you gotta do what you gotta do to feel good. Whether it is to swim away the last days of summer or taking basic photos」（有時真係要做啲要做嘅事等自己開心下，無論游下水捉住夏天的尾巴定係簡簡單單影影相），吸引不少網民留言，當中包括老公Sam，他寫道：「Too hot to handle」，大讚老婆火辣辣。

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