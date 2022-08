陳宇琛索妻林佑蔚大肚泳照超省鏡　愈佗愈靚皮膚白滑視覺效果誇張

石修兒子陳宇琛(Sam)與前有線主播林佑蔚(Camille)結婚五年,今年六月宣布造人成功,Sam當時接受《香港01》訪問時便難掩興奮,並透露預產期在12月:「爹哋媽咪反應好搞笑,我哋隔咗段時間先同佢哋講,趁母親節宣布,送禮物畀啲暗示本身佢哋但Get唔到,然後我哋兩個代BB寫咗張卡畀爺爺嫲嫲,媽咪就好興奮。」而他們上月更公布佗B女!

陳宇琛和林佑蔚夫婦早前公布BB性別。(Instagram/@itscamilleadeline)

昨日(27/8),Camille便在社交網站分享多張比堅尼泳照,相中的她明艷照人,皮膚仍然白滑,手腳依然纖幼,如果不認真望個肚,相信都好難發現相中人有六個月身紀,說她是「最索孕婦」也絕不過份,而她亦有在帖文中寫道:「Sometimes you gotta do what you gotta do to feel good. Whether it is to swim away the last days of summer or taking basic photos」(有時真係要做啲要做嘅事等自己開心下,無論游下水捉住夏天的尾巴定係簡簡單單影影相),吸引不少網民留言,當中包括老公Sam,他寫道:「Too hot to handle」,大讚老婆火辣辣。

