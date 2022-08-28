藏族第一美男丁真被批無病呻吟　爆紅後工作太忙懷念家鄉清閒生活

藏族第一美少年丁真，2020年憑一段7秒抖音片爆紅，天真無邪笑容，水汪汪的童真眼神，瞬間俘虜無數少女，爆紅後成為綜藝節目寵兒，先後錄製《天天向上》、《中餐廳5》、《無窮之路》、《百姓的味道》及《導演請指教》，又上過春晚，當其他新人羨慕丁真機會無數，但丁真在節目《夜歸人》卻說出自己有社交障礙，拍真人騷又試過只能睡1小時，他說更愛家鄉生活，可以騎馬、放空，現時是有苦自己知。

丁真爆紅後，嚴重睡眠不足。（影片截圖）

早前傳出藏族美少年丁真，入行後被外國物質污染，跟其他年輕人一樣愛打機，喜歡吃Pizza及飲星巴克的凍咖啡，也會駕電單車代步，他自拍時所用的手機是iPhone 13，已經不是昔日天真無邪的丁真。但在訪談節目《夜歸人》中，丁真坦言自己的困難，原來他不擅長社交，面對陌生人他會不其然緊張，拍攝節目一直有很大壓力，別人羨慕他天生俊朗，獲得無數演出機會，他卻說更喜歡家鄉的無憂無慮，可以四處騎馬，當沒有馬騎，他可以一直發呆，想想開心的事。丁真表示錄製綜藝節目很忙，試過只能睡1小時，言畢即露出一臉苦笑，五光十色的娛樂圈，丁真似乎未有樂在其中。

丁真懷念在家鄉可以騎馬發呆，生活清閒。（微博圖片）

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