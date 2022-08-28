邊度都有外星人｜科學家Tesla係金星人？ 700項發明靠外太空科技

外星人經常與陰謀論扯上關係，近年隨著愈來愈多機密檔案公開，令不少人相信外星人的存在，但究竟孰真孰假？繼節目《邊度都有陰謀》後，日前J2再推出新節目《邊度都有外星人》深入探討有關外星人的各種傳聞。

《邊度都有外星人》由鄭子誠和陸永主持，並邀請到外星文明研究者Tecki擔任嘉賓。曾多次見過UFO的Tecki就表示地球已經被壞外星人「蜥蜴人」及小部分「小灰人」控制了25000年，它們均由不同的維度及時空來到地球，各位身邊好可能在一位外星生物存在。

邊度都有陰謀｜為控制人類創光明會 連神明都可能係蜥蜴人化身？

而近年由於電動車愈來愈普及，大眾對Tesla這個品牌也熟悉了許多，如果大家有接觸開陰謀論的話，都應該知道Tesla除了是一個品牌，還是一位科學家Nikola Tesla。在過往的教科書中，我們學到的都是愛迪生發明了電，但嚴格來說，其實愛迪生發明了直流電，而Tesla就發明了交流電，令人類科技突飛猛進。

一直有傳科學下Tesla是金星人。

網上一直流傳Tesla是被一對南斯拉夫的夫婦收養的金星嬰兒，而Tecki展示出聲稱是屬於FBI的機密文件，當中亦認證了Tesla的國籍為「金星」。另一說法就是Tesla是來自金星的軍官，被地球上的電網誘捕器抓下來，靈魂滯留在地球，因而輪迴投胎為人類。有指每次Tesla冥想時會連結到「阿卡西空間」，可以接觸到外太空科技，無須畫圖或計算就能設計到超越時代的發明。

FBI近年亦公開了Tesla來自金星的身世之謎。

其實「阿卡西空間」等於一個宇宙的圖書館，存在於太陽系、銀河系之中，並記錄了所有意識體發生過的事以及一些資訊，包括預言、行為極及歷史。而Tesla開發了大腦的松果體，靈性水平比人類高，振動愈高就能隨時回復意識狀態，亦能連結到「阿卡西空間」。

Tesla曾於多年前發明了外星似UFO的反重力裝置飛行器。

Tesla在世之時有700多項發明，包括無線電、雷達、無人機、X光等。當Tesla於86歲離世時，他存放在夾萬內的大量發明草圖不翼而飛。直至2016年，有解密文件顯示這些設計草圖一直由美國政府接收。而其中最引人入勝的，就是貌似UFO的反重力裝置飛行器，Tesla表明這個裝置無須使用燃料，造價亦很低，但當時人類還未能了解得到。

Tecki對外星人的存在深信不移，更表示帶過10多次隊睇UFO，每次都成功，自己前後見過200幾架次不明飛行物體。

多年來，美國政府一直都擁有多項沒有公開過的Tesla外星科技發明，有陰謀論研究者指美國政府很大機會已經製作出上述的反重力裝置飛行器，同時因為利益而隱藏了很多能夠造福人類的發明，例如免費製電的特斯拉塔及讓每家每戶使用電的電磁盒。