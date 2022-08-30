安哥同學會｜李成昌入無綫5年已買車買樓：同劇幾位演員都有份

李成昌於《香港八X》飾演嘅順叔外甥康仔。（影片截圖）

李成昌於78年報讀第八期無綫電視藝員訓練班，出道後隨即獲安排長壽處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列,劇集當時在黃金時段播放長達5年之久。對於當時只係新人嘅佢來說，可說收獲十分豐富，近日他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到他入行前曾在銀行任職，在加入無綫不到5年的時間，收入足夠他買樓之餘，多年的工作收入，亦養活了他一家。「唔係話銀行份工養唔到我所以轉行，好當然訓練班人工係好低，但公司同我講《八一》、《八二》有表現，第三年就已經加咗我好多人工。」李成昌表示當初接到《香港八一》時，以為係20集劇集，直到愈拍愈有才感到開心，他說：「其實呢個節目，我哋做咗5年，有幾位演員係可以買樓買車，我係其中一個。」

李成昌雖然在80年代已經有樓在手，但在97年金融風暴時都有諗過轉行。（資料圖片）

李成昌表示雖然80年代收入足夠他買樓，但在97年金融風暴時，他卻被公司減騷而感到十分徬徨。「做呢行個個都係計好晒開支，突然cut人工，大家都好徬徨，因為唔知金融風曝幾耐，於是同老婆商量，要削減開支，諗定後路，當時係冇諗過會做到而家。加上半年後，我要身體唔好，因為要捐骨髓比家姐。當時環境比較差。不過好在嗰時未有我個女，少左負擔，同埋珍姐令我買咗樓，轉下轉下唔使供，咬住口根咁過。」李成昌在節目中，表示當年因曾勵珍的賞識才有機會拍《香港八一》系列，所以他一直視對方為伯樂。

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