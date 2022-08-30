我們的歌4 | 陳慧嫻現身內地錄製音樂綜藝　網友期待︰經典歌太多

陳慧嫻（Priscilla）於7月28日宣布加入英皇娛樂，經理人霍汶希（Mani）及多位公司藝人容祖兒（Joey）、謝霆鋒、Twins、李克勤、古巨基等紛紛拍片歡迎。



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事隔一個月，Priscilla已於內地開工，參與音樂競演綜藝節目《我們的歌4》，其他嘉賓包括歌手楊坤、張淇、時代少年團隊長馬嘉祺等。日前，有網友曝光Priscilla的路透相，相中的她身穿鬆身間條襯衫搭配Legging，簡單隨性，狀態不錯。

《我們的歌》邀請兩代音樂人，新生代歌手與多位為華語樂壇奉獻過無數經典的榜樣歌手，一同聯手創作改編金曲，跨越年齡、風格的搭檔，進行比賽，李李克勤、Joey、黃凱芹的等香港歌手都曾參與過該節目。現年57歲的Priscilla曾於80年代中後期至90年代紅極一時，《逝去的諾言》、《玻璃窗的愛》、《千千闕歌》等代表作無數，陪伴一眾歌迷成長，因此能再於內地綜藝節目中見到她，也令網友相當興趣：「期待期待，經典曲目太多了，我選不出最喜歡的！都愛」、「港樂頭號女神，經典歌曲無數」、「公主唱全場吧」等，受歡迎程度可見一斑。