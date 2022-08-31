何超盈為囡囡搞夢幻Party慶生　3歲荷包蛋孭三萬蚊名牌袋備受寵愛

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈在2019年3月宣布雙喜臨門，公開與哈佛學霸男友辛奇隆訂婚及已懷孕的好消息，同年6月舉行超奢華過大禮儀式，不過自從囡囡「荷包蛋」出世後，何超盈就一改以往作風，低調了不少，甚少在社交平台分享近況。日前是囡囡「荷包蛋」的3歲生日，何超盈特別為寶貝女舉行了一場Party慶祝，但就沒有分享現場照片，不過何超盈的閨蜜林心兒就在IG限時動態曬出幾張靚相，曝光現場盛況！



何超盈在2019年6月舉行超奢華過大禮儀式。（微博@何猷君MarioHo）

何超盈與林建岳二女林心兒是閨蜜，林心兒更是何超盈囡囡的契媽。（IG@elly）

相中所見，生日會以粉紅色為主題，現場搭起了一個城堡，還準備了多個不同款式的生日蛋糕，而餐盒包裝都經過精心設計，除了是清一色的粉紅色之外，盒上還印有「荷包蛋」的英文名「Audrey Rose」。壽星女着上粉紅色紗裙，頭戴皇冠，十足十小公主一樣，而林心兒就攬實契女合照，非常溫馨。「荷包蛋」還孭着一個售價近三萬港元的玫紅色Micro Lady Dior手袋，小公主果然是集萬千寵愛在一身！

「荷包蛋」集萬千寵愛在一身！（IG@elly）

奚夢瑤都有入手Micro Lady Dior手袋，準備等囡囡大個可以用。（售價$29,500）（影片截圖）

去年「荷包蛋」2歲生日時，何超盈亦有為愛女舉辦盛大生日會，Party設在豪宅的戶外空地，用藍色及白色氣球搭了一個夢幻氣球城堡，還特別安排了生日應援車，盡顯氣派！