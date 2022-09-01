唐詩詠出走真相因為受網絡欺凌？　入行18年曾月入3000蚊好坎坷

近日突然傳出唐詩詠離開TVB的消息，指今次唐詩詠決心離巢是因為與年前於馬來西亞學戲而認識的甄詠蓓合作演出舞台劇有關，她希望實現自己多年來的夢想，從而解開與母親的心結。

唐詩詠今次決心離巢。(唐詩詠ig)

其實詩詠傳離巢並不是第一次，上年報道指，唐詩詠當時只有劇集《隱形戰隊》開工拍攝，近兩年有共4套劇集拍完未播，加上近3年廣告收入大減，與當年成為視后連拍10個廣告大相逕庭。唐詩詠有意另覓出路，但身邊人進言三思，在疫情下離開靠山風險隨時更大，令唐詩詠最終有猶豫，續約一事拖得就拖。有傳唐詩詠出走另一原因，是受到網上言論「抵制」有關，不希望成為「抵制」目標，同時間有人邀請唐詩詠加盟，成為出走契機。

有指唐詩詠近3年廣告收入大減。（陳順禎攝）

而唐詩詠入行18年，亦曾有過辛酸。她之前接受過訪問，講到初入行的月薪只有三千，生活基本花費非常緊拙，但幸好有前TVB高層陳志雲幫忙：「剛入TVB月薪好低，好記得3000蚊，唔記得做咗幾年，跟住有一日佢同我講，『乜你月薪咁低㗎？不如公司加下你人工呀！』」對於陳志雲，唐詩詠恩重如山，所以提及對方出手相助，眼淺的詩詠即時爆喊。而人工由三千蚊一下子加到一萬蚊，唐詩詠更加開心：「後來發現加到萬幾蚊。嗰刻好感動，因為當時我啱啱入TVB，唔會夠膽同公司講唔夠生活要加錢咁，呢件事我一直放係心入面，希望有一日可以多謝佢。」

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唐詩詠向來被指情路坎坷，與前男友崔建邦多次離離合合，雖然女方仍多次為男方護航，可惜最後感情變淡而分手。2013年遇到比她小2歲的洪永城，兩人交往以來十分恩愛，可惜感情到去年5月告終，唐詩詠為了打破外界對他們分手的臆測，開腔講及分離的主因。原來男方拍拖之後，承受著不少壓力，唐詩詠自言忽略對方感受，她自言日後會更保護對方。