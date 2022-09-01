口罩小姐︱「秋香」林靜莉疑大帽山玩煙花　遭網民批違法即刪帖

現年26歲的林靜莉（莉莉菇）是1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的女兒，兼「大姐明」林建明的契女，自從於2021年參加ViuTV綜藝節目《阿女又戀嚟》後，不時於不同的電視台上亮相，現時林靜莉就在ViuTV真人選秀節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，以「秋香」的化名成功躋身16強。隨着節目出街後林靜莉獲得更多的關注度，今日（1/9）就有網民發現林靜莉疑似違法在山上玩煙花。

林靜莉是1979年度香港小姐季軍冰姐的女兒。（IG/@jeannie_lam_）

最近林靜莉在Instagram曬出一輯靚相，而其中一張照片見到她身穿長裙，在郊外拿起疑似煙花的物體影相，帖文寫道：「第一次玩仙女棒，嚇死我。」帖文出街後，就在網民表示根據香港法律，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。因此就認為她的行為屬於觸犯法例。再加上林靜莉標註了拍攝的場地為大帽山，令網民擔憂容易引起山火，不過亦有網民表示圖片中的煙花沒有火花彈出，因此有機會是類似煙花的道具或後期製作。現時該帖文已經被刪去，而《香港01》記者嘗試聯絡林靜莉取得回應，但在截稿前未得到回應。

現時該帖文已被刪去。（網上圖片）

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