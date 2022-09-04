東寶小廚被迫結業　回顧今年告別的老牌酒樓連食神都難敵疫情

北角渣華道市政大廈的東寶小廚屹立了三十年，除了有火侯十足的小炒更有熱鬧的氣氛，令到東寶小廚遠近馳名。疫情前，東寶小廚晚晚座無虛席，連荷里活巨星班尼迪甘比貝治及泰達史雲頓都慕名而來，但東寶小廚因為食環署指他們違反了租戶條例已於９月３日結業，而東寶小廚熱鬧的場景可能就此告終。



連奇異博士都幫襯過。

其實除東寶小廚外，今年還有兩間老牌經典酒樓宣布結業，其中包括由食神韜韜（梁文韜）主理的灣仔大榮華酒樓，資深傳媒人汪曼玲在酒樓結業前，亦分享了多張與黃韻材（原名：黃允財）和食神韜韜等人一同食午飯聚會的照片，汪曼玲感嘆百年老店蓮香樓難敵疫情結業，並透露灣仔大榮華亦計劃8月28日月尾關門大吉，韜韜曾表示在疫情期間生意均在虧本狀態，灣仔更是蝕到暈，她更透露韜韜對疫情的感受：「韜哥好坦白，生意唔好，出唔到糧、地下舖又冇人租，語氣不盡欷歔！」

而在結業當日，大批老顧客到場留念，韜韜則對傳媒表示員工都已70多歲，有子女、積蓄、對他們可以光榮退休感到開心，「好似畢業禮咁，佢哋都好開心。」他表示，與員工感情好好，會掛念他們，未來會再約他們食飯及打麻雀。

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而另一百年老店中環蓮香樓在今年８月亦不敵疫情結業。擁百年歷史，位於中環威靈頓街的老牌茶樓蓮香樓，8月9日凌晨在社交網站宣佈結業，令港人相當不捨。蓮香樓裝潢保持舊式茶樓特色，亦有香港影視作品都在此取景拍攝。1998年陳果導演的作品《去年煙花特別多》，片末飾退役華籍英兵嘅何華超，因為回歸而被遣散，無奈地忍受著被時代出賣的現實，生計成問題，滿腔怒火下，在蓮香樓遇到一班少年講數，最終劈友收場，而何華超亦因此大爆發，追斬其中一個少年。1999年，名導王家衛看中蓮香樓的懷舊氣息，在此舉辦電影《花樣年華》開鏡記者會，當時梁朝偉和張曼玉身穿60年代戲服出現在蓮香樓，令人印象深刻

老牌茶樓蓮香樓已結業。

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