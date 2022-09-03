愛回家｜「細龍生索女秘書」何沛珈公開瘦身餐單　10日勁減15磅

《愛．回家之開心速遞》中何沛珈（飾Luna）正式接替王子涵（飾蔡玉皎）成為威龍集團秘書，新角色出場受到網民一致好評，除了大讚劇組識揀之外也有人大讚何沛珈樣靚身材正，與鄭世豪（飾細龍生）大分登對，這一對新CP還被不少網民睇好。



何沛珈（飾Luna）又出現。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

早前何沛珈（Roxanne）接受《香港01》訪問時，直言不知道監製找她入劇出演Luna的原因，但對於能夠成為固定班底而感到興奮，雖然她本身還有《東張西望》外訪主持的身分，但亦表示會盡力兼顧兩邊的工作，說：「還好啦，後生要捱下嘅，最希望係劇同綜藝兩邊都可以夾到時間。」

何沛珈（飾Luna）為了角色減肥。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

今日（02/09）她再接受訪問時說道，其實她本身也十分喜愛演戲，當初參選香港小姐競選時，也本着可以演戲的目標而參選，如今可以算是向着夢想前進了一大步。她說：「當初都係想做演員，呢兩個組都係一個星期播七日，收視又高，兩邊都要尊重。想做演員係因為你可以試唔同嘅嘢，做唔同嘅角色，對我來講挑戰更加大，同埋我本身自己個人係跳脫啲，做藝人咪啱晒囉。」

何沛珈（飾Luna）為了角色減肥。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

她續說，其實《東張西望》的監製也十分支持她向劇組進發，說：「 東張西望監製好支持我拍劇㗎，佢知我鍾意演戲，都希望我可以做到自己喜歡嘅事。希望嚟緊劇會多啲搵我啦。大家覺得東張西望唔會放人，其實監製佢係放我出去拍劇㗎。」還表示《東張西望》於她來說就像是一個大家庭一樣。

何沛珈（飾Luna）最後變返乖乖女。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

她續說，當初拍攝時新劇《寵愛Pet Pet》時因為作息唔定時，經常食宵夜和零食，所以肥了十幾磅。在接到要加入《愛．回家之開心速遞》成為固定角色後，為配合威龍秘書Luna又索身材又好。還要跳椅子舞，才「的起心肝」進行地獄式減肥。她說：「拍咗一個月我肥腫咗十幾磅，肥腫咗之後收到睇playback 覺得唔可以咁樣上鏡，再加上收到開心速遞嘅劇本，知道嗰角色係好靚好fit，所以用咗十日就瘦返十幾磅（15磅）！你諗吓劇組難得畀機會你，你唔好好珍惜同把握可能就會冇㗎啦。」記者笑指她的伙食是「清淡過尼姑庵伙食」時，她回應：「不知幾好食！而家如果出街食，會覺得啲嘢偏濃，之後習慣咗自己煮飯，就日日自己煮囉」

何沛珈分享泳衣照，減肥大成功。（IG@hpgroxanne）

為了Luna這個角色，何沛珈還在10日之內瘋狂做運動食瘦身餐，她說：「日頭要做嘢所以冇得出去跑，所以我買咗個摺得埋嘅跑步機喺屋企跑，如果9點或者10點前收工返到屋企，我就會做返一個鐘頭運動。如果第二朝9點返工，我就會朝早做多一轉。之前試過減肥嘅時候身體冇咁好，所以今次減肥嘅同時就會食埋補充劑。」

何沛珈（Roxanne）加入了《愛·回家之開心速遞》。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

何沛珈（Roxanne）在《愛·回家之開心速遞》做Luna。（《愛·回家之開心速遞》截圖）