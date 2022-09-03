聲夢傳奇2｜藍隊絕地反擊拋離個個O晒嘴　13歲趙紫諾壓力爆煲狂喊

《聲夢傳奇2》今晚（3/9）一集之中，學員們繼續有超水準發揮，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰——合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。



Alan band房都幾「骨子」。（《聲夢傳奇2》截圖）

Angel（劉詠彤）和布志綸（Alan）合唱《網絡安全隱患》。（《聲夢傳奇2》截圖）

Angel（劉詠彤）和布志綸（Alan）合唱《網絡安全隱患》。（《聲夢傳奇2》截圖）

出場的隊伍包括了紅隊Sean（文佐匡）＋泳兒（Vincy）《愛如潮水》對藍隊Angel（劉詠彤）＋布志綸（Alan）《網絡安全隱患》；藍隊Maggie（趙頌宜）＋林二汶（Eman）《忘記他》對紅隊Sabrina（趙紫諾）＋Gin Lee（李幸倪）《先哭為敬》。另外本集還有一個回合的學員合唱對戰，紅隊是Jason（陳晉軒）＋Vivian（江廷慧）《小心地滑》，藍隊則是Pamela（趙小婷）＋Janees（黃洛妍）《依然》。

藍隊則是Pamela（趙小婷）和Janees（黃洛妍）合唱《依然》，被評審激讚。（《聲夢傳奇2》截圖）

藍隊則是Pamela（趙小婷）和Janees（黃洛妍）合唱《依然》，被評審激讚。（《聲夢傳奇2》截圖）

大比數拋離。（《聲夢傳奇2》截圖）

大比數拋離，個個都「O晒嘴」。（《聲夢傳奇2》截圖）

經過三個回合對決，本來連輸幾次的藍隊突然發力來了一個絕地反擊，以51比24分超大比數拋離了紅隊，尤其是這一集最後一場比賽，藍隊的Pamela（趙小婷）、Janees（黃洛妍）更以21比4分力壓紅隊的Jason（陳晉軒）、Vivian（江廷慧），令坐在後台的學員全部都「O晒嘴」。

趙紫諾爆喊。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾爆喊。（《聲夢傳奇2》截圖）

其實趙紫諾表現好好。（《聲夢傳奇2》截圖）

一分之差。（《聲夢傳奇2》截圖）

自比賽以來Sabrina（趙紫諾）的表演已是觀眾、導師、評審甚至是學員們的焦點，今次比賽她與Gin Lee的合唱以一分之差高於藍隊Maggie（趙頌宜）、林二汶（Eman）的表演。公布結果後趙紫諾在台上隨即爆喊，一旁的Gin Lee就解釋道，說：「其實Sabrina喺呢個回合好唔容易，花咗好多時間去準備廣東話，然後就到出賽時佢失咗聲。我盡量等佢可以安心啲，我哋今日好開心佢最後都唱到。」雖然趙紫諾經常被喻為是「炎明熹2.0」或是「聲夢大魔王 / Final boss」，但她確實抵受了不少比賽壓力。