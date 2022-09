張曦雯罕有於IG公開性感寫真　穿透視裝擺甫士内衣若隱若現

張曦雯(Kelly)向來都外貌兼身材出眾,昨日(4日)她於Instagram上載數張火辣寫真為粉絲派福利,穿上透視裝的Kelly在鏡頭前不斷大擺甫士,入面的白色內衣更是若隱若現,引起大批網民爭相留言大讚:「天啊」、「好完美」、「太火辣了」、「女神」。



張曦雯穿上透視裝,性感內衣若隱若現。(IG:@kelllycheung)

Kelly近日在其主演的《白色強人II》中獲不少觀眾大讚演技大有進步,劇集於上星期五(2日)播出大結局,她在Instagram發文表達對《白色強人》系列的不捨:「與這個故事在一起四年了,很感謝每一位參與這套劇的人,能夠和這五位令人驚歎和鼓舞的演員一起工作,實在是我演藝生涯中的一大高峰(4 years with this story, so grateful for each and every person who worked on this show - thank you! and what a career highlight to work alongside these five amazing and inspiring actors)。戲裏戲外,我都那麼幸福,感恩相聚!」

張曦雯非常感謝郭晉安、陳豪、胡定欣、馬國明和唐詩詠。(IG:@kelllycheung)

