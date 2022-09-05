張曦雯罕有於IG公開性感寫真 穿透視裝擺甫士内衣若隱若現
撰文：趙允琳
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張曦雯（Kelly）向來都外貌兼身材出眾，昨日（4日）她於Instagram上載數張火辣寫真為粉絲派福利，穿上透視裝的Kelly在鏡頭前不斷大擺甫士，入面的白色內衣更是若隱若現，引起大批網民爭相留言大讚：「天啊」、「好完美」、「太火辣了」、「女神」。
Kelly近日在其主演的《白色強人II》中獲不少觀眾大讚演技大有進步，劇集於上星期五（2日）播出大結局，她在Instagram發文表達對《白色強人》系列的不捨：「與這個故事在一起四年了，很感謝每一位參與這套劇的人，能夠和這五位令人驚歎和鼓舞的演員一起工作，實在是我演藝生涯中的一大高峰（4 years with this story, so grateful for each and every person who worked on this show - thank you! and what a career highlight to work alongside these five amazing and inspiring actors）。戲裏戲外，我都那麼幸福，感恩相聚！」
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