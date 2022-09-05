陳妍希上《陽光姐妹淘》自嘲圓臉　笑說從未聽過吳奇隆歌曲

內地綜藝節目《陽光姐妹淘》，繼上集請來楊千嬅當嘉賓後，新一集有台灣藝人陳妍希，分享自己跟囝囝小星星的生活點滴，又跟主持沈凌、嘉賓呂一等一起露營及炮製晚餐，而在閒聊時說到台灣小虎隊的歌曲，陳妍希竟然表示「從未聽過」，現時她只會跟囝囝唱陳奕迅的《孤勇者》，陳妍希的一番言論，震驚網民。

陳妍希自嘲圓臉，也很希望改變。（影片截圖）

39歲的陳妍希，憑《那些年，我們一起追的女孩》走紅，近年在內地發展，不時上真人騷掘金，早前在《乘風破浪的姐姐2》表現相當吸睛，近日她上真人騷《陽光姐妹淘》，接受主持沈凌訪問，談到她的大圓臉，陳妍希尷尬回應「圓臉這回事一輩子也沒法解決，臉型就長這樣，而且很容易水腫，所以拍攝節目前要用冰袋敷臉。」，之後節目組安排陳妍希跟囝囝小星星通電話，又一起唱陳奕迅的《孤勇者》，據知這首歌在內地甚受歡迎，陳妍希自然要入鄉隨俗。

陳妍希說現時最火紅的歌是《孤勇者》。（影片截圖）

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陳妍希一行人之後去露營野餐，在郊外拍照，又玩了一陣吹泡泡，之後趕回「陽光小屋」，要一起炮製晚餐，一邊煮飯一邊唱歌，先是主持人沈凌唱范曉萱的歌，陳妍希則說現時內地最火紅的是《孤勇者》，沈凌接著說上一次同學們都在唱，風靡全國的是小虎隊的《愛》，想不到來自台灣的陳妍希卻說「從沒聽過」，說罷哈哈大笑，原來陳妍希只是做節目效果，跟著又跟吳奇隆道歉，說自己是聽對方的歌長大的，節目消費其他藝人來製造話題，認真不要得。