愛回家｜李紹堅主演一集做變態佬　做過男團Super Tiger被力捧

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》第1705集講到阿壯、Mike等人合作做生意後，Fanny與Gigi發現平日十分細心的林子穎，竟有「恐怖」的一面，遂故意迴避他。經阿壯、Mike細問之下，原來Fanny和Gigi覺得林子穎跟隨她們下班，還會留意她們用的洗頭水香味，行為十足十一個變態佬。故事的最後，原來林子穎只是「超級直男」，只是不懂女人的心意。



阿壯、林子穎、Mike。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇集播出後不少觀眾都大讚好睇，更表示這一集全部都用上了新人主演，大讚有新鮮感，更激讚飾演「林子穎」的演員似足一個變態佬。飾演「林子穎」的演員其實叫李紹堅，他於2019年第30期畢業後就加入TVB。李紹堅在加入TVB也有不少演出機會，2021年曾參加《盛·舞者》時曾與王君馨同一隊，也曾出演過原創劇《凶宅清潔師》飾演Carlos一角。除了《愛．回家之開心速遞》外也曾在《青春本我》、《食腦喪Ｂ》、《童時愛上你》等劇出演過一些「跑龍套」角色。今次在《愛．回家之開心速遞》中飾演林子穎一角可算是他入行以來最多戲份的一次。

2022年TVB組成限定男團「Super Tiger」時，李紹堅也是其中一員。

李紹堅飾演林子穎。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

李紹堅企位在袁偉豪之後。（葉志明攝）

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《愛．回家之開心速遞》Q&A

問：邊個做愛回家「變態佬」？

答：李紹堅在《愛．回家之開心速遞》第1705集飾演「變態佬/超級直男」林子穎。

問：Super Tiger係乜？

答：TVB旗下，2022年期間限定十人男團。