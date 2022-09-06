徐淑敏為老公黃浩慶祝50歲生日　Cosplay獲陳自瑤大讚：型男索女

徐淑敏（Suki，現名為徐菁遙）在2009年與比她年長12年的飲食界商人黃浩閃婚，婚後先後誕下三個囡囡，組成幸福大家庭。日前Suki為老公慶祝生日，她在IG Post出合照，並寫道：「祝老公50歲生日大快樂！#topgun #themebirthdayparty #virgo」相中所見，生日Party以湯·告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《壯志凌雲》（Top Gun）為主題，Suki同黃浩cosplay戲中造型，型格十足，網民紛紛留言大讚完全看不出真實年齡，而Suki好姊妹陳自瑤亦有留言：「Happy birthday Kenny! 型男索女cool！」



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Suki在2006年參選香港小姐而入行，雖然最後三甲不入，但依然憑着甜美樣貌深受觀眾喜愛，直至2009年她與黃浩拍拖，短短兩個月就宣布閃婚，自此淡出幕前。婚後Suki專心照顧三個囡囡，而每逢囡囡生日，她都花足心思準備，在自家豪宅開Party慶祝，據知Suki現時一家住在大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，生活自在幸福！

在自家豪宅開聖誕Party。（IG@sukichui_wee）