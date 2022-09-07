好聲好戲2｜吳幸美神還原《棟篤神探》　汪明荃：覺得佢係蔡少芬

由阮兆祥及馮盈盈擔任主持的節目《好聲好戲2》昨晚（6日）迎來第二組參賽藝人上陣，分別有樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢。而吳幸美在「我配你估」的熱身回合，聲演劇集《棟篤神探》裹由蔡少芬飾演的「李慧慧」。由於聲演得太神似，評判之一的啊姐（汪明荃）表示「覺得佢直情就係蔡少芬！好入戲。」其他評判聽完她的聲演後，都以為是蔡少芬本人來到現場原聲演出，他們激讚幸美無論在聲線或語氣方面都好似蔡少芬，最終獲得全數綠燈通過比賽。

個表情好肉緊！（TVB YOUTUBE 熒幕截圖）

而吳幸美笑稱之所以會選擇這個角色聲演，某部份原因來自於個人性格，她說：「呢個角色比較搞笑，我本身個人都有啲gag gag哋，所以就揀佢。」而觀眾看完她的演出後，都認為她配音頗為出色，有潛質成為一個專業的配音員。

配完鬆一口氣！（TVB YOUTUBE熒幕截圖）

相反，同場的樊亦敏去到打分環節未知是否太緊張，她聲演劇集《山水有相逢》李司棋時，被眾多評判批評她咬音不清晰，而且情緒表達上未能與角色配合，啊姐表示：「佢唔係好投入到，唔係好聽到佢講乜嘢。」黃鳳英亦補刀稱：「認同監製所講，你第一句說話已經唔清楚，冇層次。」最後樊亦敏只獲得2綠9紅，暫時成為今季最多紅燈的一位參賽者。

樊亦敏要再加油啦！（IG@amyfan3796）