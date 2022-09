英女王逝世｜Rap教父Snoop Dogg險被驅逐出境　英女王曾出面辯解?

英女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)在就任70年又214天時逝世,享耆壽96歲。回顧這位在任超過半世紀的英女王,其實和娛樂、音樂界淵源頗多,除了她的形象經常被明星、平民Cosplay或者二次創作外,不少歌影視作品都提及過英國王室或是以英女王伊莉莎白二世本人為藍本。



Snoop Dogg。(gettyimages)

當年的 Dr. Dre 與 Snoop Dogg。(網上圖片)

不止是英國本土,原來美國的Rap界教父Snoop Dogg與英女王也曾有過一段經歷。Snoop Dogg在一則訪談中提及過,自己於1994入境英國時曾面臨被驅逐出英國的困局。當時由於他在美國加洲面臨一級和二級謀殺指控,所以當他身處英國宣傳他的首張音樂專輯時有不少媒體表示要將他驅逐出境。

Snoop Dogg續說,在媒體的攻擊下原來是英女王出面為他辯解,他引述英女王的說話:「The Queen said, ‘This man has done nothing in our country, he can come. (英女王說: 『這個男人在我們國家沒有做過任何事,他可以來。』」即是指Snoop Dogg沒有在英國犯事或做過傷害英國的事,所以他不需要驅逐他出境。

一開場Snoop Dogg和Dr. Dre唱的《The Next Episode》,肯定大家都有聽過!(影片截圖)

英女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)在就任70年又214天時辭世,享耆壽96歲。(Getty Images)

照道理英女王不可能是美國Rap界Snoop Dogg的粉絲,當年也不太可能聽過他的歌。他也暗示英女王有這個決定是因為當時只有9歲和12歲的哈利王子和威廉王子。Snoop Dogg說:「That’s Harry and William’s grandmother, you dig? You think they weren’t there, saying, ‘Grandma, please let him in, grandma. He’s OK. We love his music.’ ‘You know Harry, I’ll let him in for you. He’s not so bad after all and he’s quite cute’…The queen, that’s my gal.” (你知道英女王是哈利和威廉的奶奶,你覺得他們不會說: 『奶奶,讓他進來吧,我們喜愛他的音樂。』然後英女王一定會說:『為了你,我會讓他進來英國,他其實也並不是很壞,還有點可愛。』」

哈利、威廉王子細個咁可愛,英女王會答應都唔出奇。(資料圖片,GettyImages/視覺中國)

面對曾孫不耐煩的表現,太嫲英女王仍能笑着與曾孫交談。(Aaron Chown/聯合採訪圖片/美聯社)

不過事件從來都沒得到英國王室證實,而真相就只有他們知道,但可以肯定的是這是一個Snoop Dogg和英國王室之間的軼事。