MC張天賦「經理人」疑爆惹火言論　嘲洪嘉豪歌曲悶粉絲製造垃圾？

MC張天賦和洪嘉豪一向Friend過打Band，日前更齊齊在九展匯星（Star Hall）舉行《Kaho x MC Frenemy Live 2022》演唱會。演唱會首場，有洪嘉豪粉絲在現場派發螢光應援長棒，但不少觀眾反映長棒阻礙視線，所以張天賦的歌迷會專頁便呼籲入場粉絲切勿攜帶長棒類應援物品，惟演唱會第二、三場都有觀眾揮動長棒為台上偶像打氣。

MC張天賦及洪嘉豪日前在九展開騷。（Instagram/@mcheung1201）

近日，網上流傳一系列截圖，圖中顯示張天賦的Telegram群組管理員「PY（Yee Yee）」在群組中發表疑似針對洪嘉豪粉絲的言論：「真係唔好再有演唱會同場派嗰支咁嘅嘢，比（畀）幾毫子出嚟就做到好似好大應援真係好威威？阻住其他人睇幫個地球製造垃圾，真係多得你唔少。賦二代（張天賦粉絲專稱）千祈唔好學」、「如果天真咁覺得咁樣就係勁，係自己呃自己再呃埋粒星」。

除了回應洪嘉豪粉絲應援棒爭議，圖片亦顯示Yee Yee亦有發表針對洪嘉豪的言論：「Fufu（張天賦）啲歌太難，HKH（洪嘉豪）啲歌太悶」、「（洪嘉豪）舞台上吸引唔到我」，不但有群組內的賦二代覺得她有失身份，亦有網民把相關截圖轉載到「連登討論區」並以「MC點睇佢經理人咁憎洪嘉豪」為題開Post。

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據了解，Yee Yee並非張天賦的經理人，原本是張天賦擁躉的她，因為在對方參加《全民造星II》後出心出力為其宣傳，而深得對方信任，嚴格來說只是助理和後援會管理員，而真真正正的張天賦經理人是華納唱片May。另外，Yee Yee之前亦曾疑似發表惹火言論，當時張天賦與《全民造星IV》參賽者Ash（鍾卓穎）傳緋聞，引起Ash台灣前夫龍龍（王行龍）控訴，Yee Yee便疑似向龍龍宣戰：「條友似真白卡（殘疾人士登記證）」、「女人嫁咗個咁嘅老公都慘」，令不少人覺得她的言論非常不妥。

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