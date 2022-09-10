李佳芯同「蟲草大王」劃清界線　澄清見面只係公事：我功成身退啦

李佳芯（Ali）今日（09/09）為《開心無敵獎門人》錄影，上節目玩遊戲。她接受《香港01》訪問時，談到最近的工作動向，表示由她自導自演的短片即將製作完成。李佳芯（Ali）說：「因為今個月有腦退化日，所以好開心可以喺呢個月推出。而家真係好趕，仲做緊color-mixing同混音。本身係預9月中，好希望可以meet到9月21日出到街。」



李佳芯今日（09/09）為《開心無敵獎門人》錄影。（林迅景攝）

她表示，自導先演有十分多事情要兼顧。談到當初想拍攝短片的初衷，她說：「純粹係因為身邊好多人被呢個病困擾，估唔講出嚟之後，好多人身邊都有（屋企人）有呢個問題，好多人幫手，所以我只係做一個橋樑做咗件咁嘅事。」她表示十分感激有很多人無條件幫助這一次拍攝工作。她說：「我嘅收穫就係呢一樣嘢。」

李佳芯在《開心無敵獎門人》玩得好投入。（林迅景攝）

今次自導自演，她說親身上陣後終於明白為什麼導演經常都要「take好多個take」，同一場戲拍攝很多次，說：「因為返到去真係會唔夠剪！仲了解咗短片運作同識咗好多朋友。拍攝期得一日，我又做導演又做演員，我係癡咗線，因為完全係兩個mindset，係一個好好嘅經驗。我覺得做演員好幸福，因為做導演真係唔容易！」有新聞說李佳芯因為這一次拍攝而找前男友陳炳銓（Denny）取經，她亦直認：「唔止係佢，仲有好多朋友幫手。今次執行導演都係佢介紹畀我，因為我唔識幕後。」

李佳芯向前男友取經。（網上圖片）

李佳芯澄清與「蟲草大王」見面只是傾公事。（網上圖片）

有新聞指「蟲草大王」陳恩德得知李佳芯要拍短片後，即時課金30萬資助。李佳芯就直說當初兩人見面，被傳媒拍下照片的時候就正正是商談資助的時候。她說：「當初其實就係傾呢個project，唔係只得佢嘅，仲有其他合作方有興趣，我純粹係一個中介人幫「耆智園」問有冇人有興趣。當初主要佢（陳恩德）想做主要捐款機構，亦好多謝佢end-up用人間有情個名捐款，但係冇諗過一件善事，之後每次提親大家個焦點都係喺個感情或者緋聞度，如果收到宣傳效果都OK嘅，但係對我嚟講就功成身退㗎啦。」