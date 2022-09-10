雨僑中秋宣布再懷孕　溫馨孕照羅力威親吻孕肚：迎接二寶了﹗

恭喜恭喜﹗9月10日除了是中秋人圓兩團圓節日，雨僑亦趁佳節貼出孕照，宣布與羅力威懷有第二胎﹗雨僑接受《香港01》訪問時難掩興奮心情：「多謝晒依家懷孕中期啦。」

雨僑羅力威宣佈懷有第二胎。（IG：@avabibu）

雨僑2018年與創作歌手羅力威走過7年愛情長跑，結為夫婦。兩人在前年8月榮升爸媽，囡囡Harper八月剛度過兩歲生日，9月開學入讀星級名牌幼稚園St. Catherine。原來拍攝學生照時雨僑已懷有第二胎，當時手腳仍非常纖幼完全無孕味。

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雨僑37歲生日當天陪囡囡影學生相，原來已懷有第二胎，當時手腳仍非常纖幼完全無孕味。。（IG：@avabibu）

中秋佳節在IG分享孕照，穿上絲質吊帶大地色連衣裙，盡顯孕肚S身形溫婉嫻熟，老公羅力威及囡囡Harper穿上白色父女裝，輕撫及親吻孕肚非常溫馨。雨僑留言：「中秋節快樂🌕一向都是家中「老大」的哈Bear，準備成為真正的老大，因為我們要迎接二寶了﹗感謝天父這次懷孕更深切的體會到：我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已覆庇我。我要稱謝你，因我受造奇妙可畏；你的作為奇妙，這是我心深知道的。— 詩139:13-14」

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雨僑與囡囡Harper齊齊摸肚好溫馨。（IG：@avabibu）

她接受《香港01》訪問時表示：「今次比上一次辛苦呀，頭暈作嘔都比較多，胃口都好差，細b朝朝5,6點都叫醒我反胃同去洗手間😂然後有時咁樣嘈醒咗阿女，今日嘅睡眠就結束喇﹗老公好開心，我哋都一齊決定想有多個小朋友嘅，雖然第一個係高需求寶寶，但隨住佢開始番學，大家又輕鬆咗。」問到今胎是否如上次一樣堅拒請陪月，雨僑笑言：「最主要係而家佢明白到有姐姐嘅好處，今次有姐姐同請咗陪月了，因為我想快啲休養好可以陪番阿女多啲。」