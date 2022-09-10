聲夢傳奇2｜郭偉亮問聽過《愛情陷阱》未　XiX冇反應場面一度尷尬

《聲夢傳奇2》今晚（10/9）一集相當精彩，除了學員和導師之間合作互相對壘，以及兩隊學員合唱同一首歌對戰之外，最精彩的莫過於是藍隊和紅隊的總監對決。



藍隊終於贏返一次。（《聲夢傳奇2》截圖）

紅隊兩名隊員被foul。（《聲夢傳奇2》截圖）

藍隊有陳奐仁（Hanjin）和黃洛妍（Janees）合唱鄭中基的《閉目入神》，Hanjin除了替歌曲重新編曲之外還特別地在中間加入Rap，令人聽出耳油之餘也有新體驗。最令觀眾感到驚喜的就一定是Eric Kwok（郭偉亮）與XiX的組合，一個48歲的中年大叔與平均只有15歲的少女組合一起跳唱陳奕迅的《重口味》。

《愛情陷阱》於1985年面世，其實XiX未聽過都好多正常。（《聲夢傳奇2》截圖）

節目中Eric Kwok問XiX六位隊員有沒有聽過《重口味》，似乎就無人知曉，只有其中一位說：「冇聽過，不過聽過有呢首歌囉。」Eric Kwok之後又問眾人有沒有聽過《愛情陷阱》，眾人沒什麼反應，場面一度變得尷尬。其後Eric Kwok才解釋兩首歌之間的關係。

《愛情陷阱》當年真係好hit。（《聲夢傳奇2》截圖）

表演的部份Eric Kwok和XiX可說是奇怪之中又會令人眼前一亮，就好似一個爸爸帶着六個女兒表演一樣。直到表演最後的最後，Eric Kwok在舞蹈員的幫助下打了一個後空翻，XiX還發出了驚呼。原來直到採排前一刻，Eric Kwok都沒有告訴任何人自己會打後空翻。

Eric Kwok跳唱真係精彩。（《聲夢傳奇2》截圖）

後空翻真係難。（《聲夢傳奇2》截圖）

Eric Kwok講到眼濕濕。（《聲夢傳奇2》截圖）

他表示，自小睇古裝戲時一直有個後空翻的夢想，自己將XiX推去極限的同時，自己也需要挑戰極限一同作戰，所以一個月前就一直苦練。他眼泛淚光地說：「呢個夢想一路都畀我擺低咗。我想話畀佢哋知我都有一個夢想，我都要同你哋一齊努力。一個月前開始，上咗十堂得五堂做到，其他五堂，因為我冇肌肉傷咗下腹同中腹，同時腳、大脾、下腹、中腹、膞頭都傷。尋晚返到屋企我對住塊鏡笑，原來我連胳肋底都出埋疹。」

好辛苦。（《聲夢傳奇2》截圖）