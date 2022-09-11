「小薯茄」6周年踩上舞台開騷　老闆高Ling勁感動重申背後冇金主

為慶祝YouTube頻道「小薯茄」成軍六年，一眾成員包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic），高江凌（高Ling），昨晚（10/9）齊集旺角麥花臣場館演出舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》。一日演出兩場，8位成員於騷後接受訪問時表示興奮多於攰，阿J說：「腎上腺素仲喺高位，係興奮同滿足，做完兩場之後，見到觀眾反應證明排出嚟嘅嘢係work，（觀眾）有呢個反應導演好犀利。」



為慶祝「小薯茄」成軍六年，一眾成員出演舞台劇《小薯茄6周年─IT'S PARTY TIME》。（葉志明攝）

由拍YouTube片到踩上大舞台開騷，創辦人高Ling非常感動坦言流過很多次眼淚：「第一場你哋企晒喺度，起音樂嗰下，我已經眼濕濕，會忍住然後再做戲時要逼自己收番啲，未到嗰個位。然後去到credit一roll出嚟，又起多次雞皮，啲眼淚又喺咁嚟……你諗下六年前同而家嘅程度，真係一步一腳印，好大感受。」劇中有金主出錢收購「小薯茄」的情節，問到現實中有否出現同樣情況，高Ling重申：「好多人會覺得小薯茄背後係有金主㗎嘛，其實真係冇。（有冇人同你哋傾過？）冇嘅冇嘅。」程人富笑言：「冇金主爸爸，得爸爸。」

小薯茄6周年｜FINALLY唱出負評 麗英與古天樂互動形容係明日禮物

高Ling重申「小薯茄」背後沒有金主。（葉志明攝）

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