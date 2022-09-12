東張西望｜酒樓疑因前員工欠債結怨　遭人加料蒙陷令生意損失兩成

今日（12日）的《東張西望》講到一間酒樓懷疑被人在飯中加入蟑螂，並在網上公審，令該酒樓的生意受到影響。而酒樓翻查閉路電視後發現被屈，所以想澄清自己，更懷疑是因為一名前員工欠債，所以遭受蒙陷。

一間酒樓懷疑被人在飯中加入蟑螂，並在網上公審，令該酒樓的生意受到影響。(節目截圖)

事件於上星期（9日）發生，兩名男士在酒樓中鬼鬼祟祟調了位置，而一位男士更在新位置上四處張望，試圖尋找閉路電視的盲點。當這名男士找到後便把一盤炒飯推到閉路電視的盲點，另一個閉路電視隱約拍攝到該男士在飯中加了一些東西，然後攪拌在一起。閉路電視還拍到該名男士立即找負責人說飯中有一隻大蟑螂，而該桌兩名男士皆沒有驚訝或是覺得不舒服的成份，更氣定神閒的坐在位上，向負責人說已經已經報了食環處，負責人覺得奇怪，所以也報了警，而警方到後，問兩名男士要不要去醫院，兩名男士拒絕，在過程中兩名男士只顧在拍片。待食環處人員到場後，兩名男士就向他們指那隻大蟑螂是酒樓的，負責人亦立即向食環處職員表示：「希望你哋可以盡快比報告我！」

兩名男士在酒樓中鬼鬼祟祟調了位置，而一位男士更在新位置上四處張望 (節目截圖)

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該酒樓的負責人黃先生在接受《東張西望》的訪問時表示，上星期三（7日）有一群年青人曾在酒樓中鬧事，原來是找他們的一位前員工，疑似該名前員工在外面欠債，所以到該酒樓去找他們還錢。黃先生指：「當時（7日）係我門口喧嘩，叫我前任經理出黎還錢！」黃先生說因為這件事撞上中秋節的檔期，令生意損失接近兩成，所以覺得十分委屈。